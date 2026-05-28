В Уфе построят систему централизованного водоснабжения Зауфимья

В Башкирии на условиях конкурса выберут исполнителя контракта на строительство системы централизованного водоснабжения Зауфимья стоимостью 12,64 млрд рублей. Финансирование работ будет идти из бюджета республики. Данная информация размещена на сайте госзакупок.
В территорию Зауфимья входят Шакша, Базилевка, Елкибаево, Федоровка, Жилино, Карпово, Зинино, Нагаево. В Зауфимье в основном строится индивидуальное жильё, но самого главного ресурса – питьевой воды, здесь нет. Колодцы и скважины не решают вопрос в связи с несоответствием качеству. Источником водоснабжения могут быть только существующие водозаборы в северной части города.
Согласно опубликованным данным, строительство новых инженерных сетей будет идти в две очереди. Стоимость первой составляет 8 млрд рублей, второй – 4,64 млрд рублей.
По условиям конкурса, исполнитель контракта должен подготовить проектную и рабочую документацию, сделать инженерные изыскания провести земляные и свайные работы, уложить внутренние трубопроводные системы, наружные сети водоснабжения и провести ряд других работ. Новая система водоснабжения должна быть введена в эксплуатацию до декабря 2030 года.
«В результате реализации проекта в 2030 году мы получим целый ряд позитивных эффектов, – заявил ранее исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов. – Первое – обеспечим сетями водоснабжения существующую застройку района Зауфимья. Второе – обеспечим ввод нового жилья в объеме не менее 6 миллионов квадратных метров. Третье – закольцовка системы водоснабжения значительно повысит общую надежность ее работы. Четвертым эффектом станет возможность привлечения значительных частных инвестиций в объеме не менее 200 миллиардов рублей. Это будет способствовать формированию полноценной городской инфраструктуры: созданию рекреационных зон, новых производств и логистических центров».
Ранее сообщалось, что Башкирия получит федеральные средства на развитие Зауфимья.
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