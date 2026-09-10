В Уфе рынок аренды пришёл в движение

В Уфе аренда средней «однушки» только за август выросла на 8% до 25,5 тыс. руб., по данным платформы «Мир квартир». Двухкомнатные квартиры прибавили 6% до 32,3 тыс. руб., трёхкомнатные — 4,4% до 42,5 тыс. руб. В денежном выражении средние ставки выросли по сравнению с июлем на 2 тыс. руб.

«На рынке аренды начался горячий сезон — приехали на новый учебный год студенты, трудовые мигранты вернулись из отпусков. Спрос на квартиры вырос, а их количество сократилось на 10%. Так что после долгого периода снижения стоимости аренды она вновь начала расти. Прогнозируем, что этот рост продлится еще пару месяцев, а затем может снова смениться охлаждением», — комментируют эксперты сервиса.

Сколько стоит аренда средней «однушки» по стране: в Москве — 57 тыс. руб., в Петербурге и Сочи — 40 тыс. руб., в Екатеринбурге и Казани — 32 тыс., в Челябинске — 25 тыс. руб., в Кургане — 20 тыс., в Оренбурге около 23 тыс. руб.

Ранее сообщали, сколько квартир купили жители Башкирии за полгода.