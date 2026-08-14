Пятница, 14 Августа 2026
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Экономика
14:53 (UTC+5), 14 Августа 2026

В Уфе продолжает дешеветь аренда жилья

Если в начале года малометражки можно было снять в среднем за 25 тыс. рублей, сейчас ставка снизилась на 1,5 тыс. руб.

Фото: Марина Петрова | соцсети
Элина Ахметова
Прослушать статью:

Вопреки обычной ситуации на жилищном рынке, горячий сезон в июле не наступил, резюмируют эксперты федеральной платформы «Мир квартир». На это повлияло значительное увеличение предложения — на 35% за месяц. Многие владельцы, собиравшиеся продавать свои квартиры, передумали и выставили их в аренду. Больше выбор — меньше цена, к тому же самих арендаторов летом становится меньше.

В итоге по результатам июля в Уфе средняя ставка аренды (а разброс по городу весьма существенный) однокомнатных квартир — 23,6 тыс. руб. (-4,4% за месяц), двухкомнатных —  30,5 тыс. руб. (-4,7%), трёхкомнатных — 40,7 тыс. руб. (+0,5%).

Какие средние ставки были по итогам марта: 1-ком. — 25 тыс. руб., 2-ком. — 31,6 тыс. руб., 3-ком. — 42,5 тыс. руб.

По итогам июня: 1-ком. — 24,6 тыс. руб., 2-ком. — 32 тыс. руб., 3-ком. — 40,5 тыс. руб.

В сентябре 2023 года в Уфе средние ставки составляли 17,2 тыс. руб. за «однушку», 22,8 тыс. руб. за «двушку», 25,8 тыс. руб. за трёхкомнатную.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru