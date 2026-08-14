В Уфе продолжает дешеветь аренда жилья

Вопреки обычной ситуации на жилищном рынке, горячий сезон в июле не наступил, резюмируют эксперты федеральной платформы «Мир квартир». На это повлияло значительное увеличение предложения — на 35% за месяц. Многие владельцы, собиравшиеся продавать свои квартиры, передумали и выставили их в аренду. Больше выбор — меньше цена, к тому же самих арендаторов летом становится меньше.
В итоге по результатам июля в Уфе средняя ставка аренды (а разброс по городу весьма существенный) однокомнатных квартир — 23,6 тыс. руб. (-4,4% за месяц), двухкомнатных — 30,5 тыс. руб. (-4,7%), трёхкомнатных — 40,7 тыс. руб. (+0,5%).
Какие средние ставки были по итогам марта: 1-ком. — 25 тыс. руб., 2-ком. — 31,6 тыс. руб., 3-ком. — 42,5 тыс. руб.
По итогам июня: 1-ком. — 24,6 тыс. руб., 2-ком. — 32 тыс. руб., 3-ком. — 40,5 тыс. руб.
В сентябре 2023 года в Уфе средние ставки составляли 17,2 тыс. руб. за «однушку», 22,8 тыс. руб. за «двушку», 25,8 тыс. руб. за трёхкомнатную.
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