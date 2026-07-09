В Уфе подешевела аренда жилья

В Уфе по итогам полугодия самое значительное снижение показала аренда трёхкомнатных квартир — в среднем по городу -6,6% до 40,5 тыс. руб., по данным платформы «Мир квартир».
Средняя ставка уфимских «двушек» составила 32 тыс. руб. (-2,9%) а самые востребованные однокомнатные квартиры подешевели только на 1,6% до 24,6 тыс. руб.
Эксперты указывают, что период снижения аренды пришёлся на февраль – май, а с июня рынок снова стал подниматься в преддверии высокого сезона, традиционно приходящегося на июль – сентябрь. Предложений меньше на 15-20% по сравнению с началом года, так что спрос растёт. А вслед за ним подрастут и ставки аренды, уверены аналитики портала.
Ранее сообщали, как изменился вторичный рынок недвижимости Уфы.
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