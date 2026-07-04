В Уфе вторичные квартиры подорожали на 2,8% за полгода

По итогам I полугодия средняя цена средней квартиры на вторичном рынке выросла на 2,8% и составила более 6,9 млн руб. Средняя цена «квадрата» вторички подорожала на 3,5% до 133 тыс. руб., по данным федеральной платформы «Мир квартир». Эксперты ресурса отмечают, что цены на вторичную недвижимость в среднем по стране показывали стабильный рост с января по апрель, а с мая пошла явная стагнация. На вторичном рынке квартиры дешевле на 18%.