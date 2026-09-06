В Уфе средняя новостройка подорожала до 8,2 млн рублей

Средняя новая квартира в Уфе по итогам августа стоит почти 8,2 млн руб., по данным платформы «Мир квартир». По сравнению с июлем рост на 1,3%, тогда средняя цена составляла 8,06 млн руб. (произошёл заметный скачок на фоне ожиданий изменения условий льготной ипотеки)

Цена 1 «квадрата» строящегося жилья составляет сейчас в среднем 177 тыс. руб. (+1% за месяц). Эксперты портала полагают, что аналогичная динамика сохранится и далее — по 1% в месяц.

Для сравнения: в августе 2024 года, сразу после отмены льготной ипотеки для всех, средняя стоимость средней строящейся квартиры составляла 7,2 млн руб. (+14%, или +1 млн руб.), в августе 2025-го — 7,5 млн руб.