Как изменилась стоимость новостройки в Уфе в августе

В августе эксперты рынка российской недвижимости отмечают рост предложения новостроек на 29% по сравнению с июлем. Это следствие «проседания» продаж в отсутствие льготной ипотеки «для всех».

Тем не менее в большей половине крупных городов России цены на новые квартиры продолжают расти.

Однако Уфа оказалась в числе тех, где отмечено некоторое снижение. По итогам августа средняя цена средней квартиры (то есть примерно двухкомнатной) в новом доме в столице Башкирии составила около 7,2 млн рублей, и это на 0,6% меньше, чем в июне.

Приблизительно такая же сумма — немногим более 7,2 млн рублей, является средней ценой средней новостройки по стране, по данным портала «Мир квартир».

Аналитики объясняют: цены продолжили расти в тех городах, где заканчивались самые дешёвые квартиры. Там, где это уже произошло, цены поползли вниз. Очевидно, такой процесс происходит и в Уфе, где в июле самые «дешёвые» квартиры площадью до 32 кв. м (однокомнатные и студии) стоили в среднем 4,36 млн рублей — на 22% больше, чем год назад,