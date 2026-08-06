В Уфе средняя цена новой квартиры выросла в июле на 4%

После околонулевых колебаний цены снова показывают уверенный плюс в большинстве городов России — возможно, затишье на рынке новостроек подошло к концу, предполагают аналитики федеральной платформы «Мир квартир». Отмечается, что рост цен за один только июль сравним с ростом за всё первое полугодие (+2,6% к стоимости «квадрата»).
Возможно, повышение спроса и цен в июле связано с ожидаемым в октябре увеличением процента по ипотеке для семей с одним ребенком и для столичных регионов. Также сыграли роль эффект отложенного спроса и снижение ключевой ставки: не исключено, что покупатели наконец поверили в возможность рефинансирования ипотеки в недалеком будущем, комментируют эксперты.
В Уфе средняя цена 1 кв. м новостройки выросла на 3,1% до 175,2 тыс. руб., а средняя цена средней квартиры — на 4,2% до 8,06 млн руб. Сравним с другими городами: Челябинск 9,17 млн (+3,6%), Оренбург 6,54 млн (+3%), Магнитогорск 6,6 млн (+6,6%), Екатеринбург 8,89 млн (+2,3%), Казань 12,8 млн (+0,4%), Санкт-Петербург 14,4 млн (+7%), Сочи 17,3 млн (+5,4%), Москва 26,4 млн (+4%).
Ранее сообщали: выдача льготных ипотек в июне в Башкирии выросла двукратно.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.