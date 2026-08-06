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08:13 (UTC+5), 06 Августа 2026

В Уфе средняя цена новой квартиры выросла в июле на 4%

Фото: «Башинформ» | архив
Элина Ахметова
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После околонулевых колебаний цены снова показывают уверенный плюс в большинстве городов России — возможно, затишье на рынке новостроек подошло к концу, предполагают аналитики федеральной платформы «Мир квартир».  Отмечается, что рост цен за один только июль сравним с ростом за всё первое полугодие (+2,6% к стоимости «квадрата»).

Возможно, повышение спроса и цен в июле связано с ожидаемым в октябре увеличением процента по ипотеке для семей с одним ребенком и для столичных регионов. Также сыграли роль эффект отложенного спроса и снижение ключевой ставки: не исключено, что покупатели наконец поверили в возможность рефинансирования ипотеки в недалеком будущем, комментируют эксперты.

В Уфе средняя цена 1 кв. м новостройки выросла на 3,1% до 175,2 тыс. руб., а средняя цена средней квартиры — на 4,2% до 8,06 млн руб. Сравним с другими городами: Челябинск 9,17 млн (+3,6%), Оренбург 6,54 млн (+3%), Магнитогорск 6,6 млн (+6,6%), Екатеринбург 8,89 млн (+2,3%), Казань 12,8 млн (+0,4%), Санкт-Петербург 14,4 млн (+7%), Сочи 17,3 млн (+5,4%), Москва 26,4 млн (+4%).

Ранее сообщали: выдача льготных ипотек в июне в Башкирии выросла двукратно.

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