В Башкирии соберут урожай ярового рапса

В Башкортостане началась уборка ярового рапса. Пока намолочено 34 тыс. тонн маслосемян со скошенных 20 тыс. га. Средняя урожайность — 17 ц/га. Всего весной рапсом засеяли 126 тыс. гектаров, напомнили в минсельхозе РБ.

В Мелеузовском, Кармаскалинском и Чекмагушевском районах собирают более 20 ц/га.

Одновременно в регионе убирают другие масличные — лён (4 тыс. тонн) и горчицу (54 тонны).

В текущем году масличные культуры в Башкирии заняли рекордную площадь 746 тыс. га.

Ранее сообщали: с косовицы озимого рапса уборочная кампания стартовала в начале июля. Рапсовые масло и шрот — один из главных экспортных продуктов республики, доля масложировой продукции в экспорте АПК составляет 60%.