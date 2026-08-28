В Башкирии соберут урожай ярового рапса

В Башкортостане началась уборка ярового рапса. Пока намолочено 34 тыс. тонн маслосемян со скошенных 20 тыс. га. Средняя урожайность — 17 ц/га. Всего весной рапсом засеяли 126 тыс. гектаров, напомнили в минсельхозе РБ.
В Мелеузовском, Кармаскалинском и Чекмагушевском районах собирают более 20 ц/га.
Одновременно в регионе убирают другие масличные — лён (4 тыс. тонн) и горчицу (54 тонны).
В текущем году масличные культуры в Башкирии заняли рекордную площадь 746 тыс. га.
Ранее сообщали: с косовицы озимого рапса уборочная кампания стартовала в начале июля. Рапсовые масло и шрот — один из главных экспортных продуктов республики, доля масложировой продукции в экспорте АПК составляет 60%.
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