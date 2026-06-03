Рапсовое масло из Башкирии пользуется большой популярностью в Китае

Из них 2,8 тысячи тонн такого масла отгрузило накануне в КНР крупнейшее маслоэкстракционное предприятие Чишминского района. Перед отгрузкой в Китай все 124 партии рапсового масла прошли необходимый досмотр. Отобранные во всех 124 железнодорожных флекситанках образцы масла прошли исследования в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».
«По результатам энтомологических, гербологических, микологических и гельминтологических экспертиз карантинных вредных организмов не выявлено. Рапсовое масло из Башкирии соответствует требованиям страны-импортера и отгружено в Китайскую Народную Республику», — добавили в управлении Россельхознадзора по РБ.
Как сообщал Башинформ, в 2025 году Башкирия экспортировала в КНР около 15 тысяч тонн рапсового масла. Это на 58% больше, чем в 2024 году. Наращивание поставок продукции АПК является одной из главных целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Башкирские аграрии собрали в прошлом году рекордный миллион тонн семян масличных культур. Масложировая продукция продолжает оставаться основой экспорта продукции АПК республики. В прошлом году её доля в структуре экспорта составила примерно 60%. Всего из региона за 2025 год экспортировано около 300 тысяч тонн масложировой продукции.
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