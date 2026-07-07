В Башкирии созрела первая культура, началась уборка

В минсельхозе Башкирии сообщили о старте уборочной кампании. В Илишевском районе началась косовица озимого рапса. Это значит, что скоро эта масличная и другие культуры созреют и в других субрегионах, и уборка примет масштабный характер.

Вместе с тем продолжается заготовка кормов. Как сообщали ранее, в связи с обилием осадков акцент сейчас делается на консервированном сене — сенаже. Грубого сочного корма заложено в объёме 42% от плана.