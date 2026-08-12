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07:20 (UTC+5), 12 Августа 2026

Башкирские предприятия значительно увеличили экспорт муки и круп

За семь месяцев этого года башкирские предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции экспортировали за рубеж почти 24 тысячи тонн муки, круп, отрубей и солода, сообщили в управлении Россельхознадзора по РБ.

Фото: Галина Бахшиева | ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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Больше всего Башкирия экспортировала в этом году пшеничной и ржаной муки — 21 354 тонны. На условном втором месте — пшеничные и ржаные отруби (2108 тонн). Кроме того, республика экспортировала 308 тонн различных круп и 24 тонны солода. В числе стран, куда была отгружена башкирская продукция АПК — Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Туркмения, Турция и Узбекистан.

«За аналогичный период 2025 года проконтролировано почти 16 тысяч тонн продуктов переработки зерна, экспортированных из Башкирии в страны ближнего и дальнего зарубежья», — добавили в управлении Россельхознадзора по региону.

Ранее Башинформ сообщил о том, что урожайность зерновых в Башкирии превысила прошлогодние показатели.

Напомним, расширение географии поставок продукции АПК является целью нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». К 2030 году необходимо увеличить объёмы поставок сельхозпродукции за рубеж в 1,5-2 раза к уровню 2021 года, сообщал ранее Башинформ

Нацпроекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина. 

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