Башкирские предприятия значительно увеличили экспорт муки и круп

Больше всего Башкирия экспортировала в этом году пшеничной и ржаной муки — 21 354 тонны. На условном втором месте — пшеничные и ржаные отруби (2108 тонн). Кроме того, республика экспортировала 308 тонн различных круп и 24 тонны солода. В числе стран, куда была отгружена башкирская продукция АПК — Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Туркмения, Турция и Узбекистан.

«За аналогичный период 2025 года проконтролировано почти 16 тысяч тонн продуктов переработки зерна, экспортированных из Башкирии в страны ближнего и дальнего зарубежья», — добавили в управлении Россельхознадзора по региону.

Ранее Башинформ сообщил о том, что урожайность зерновых в Башкирии превысила прошлогодние показатели.

Напомним, расширение географии поставок продукции АПК является целью нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». К 2030 году необходимо увеличить объёмы поставок сельхозпродукции за рубеж в 1,5-2 раза к уровню 2021 года, сообщал ранее Башинформ.

Нацпроекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.