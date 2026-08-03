Урожайность зерновых в Башкирии превысила прошлогодние показатели

По данным на 3 августа, аграрии республики обмолотили 165 тысяч га — это порядка 13% от общей площади уборки. Намолочено уже 600 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность превысила 36 ц/га — на 5 ц/га выше показателя прошлого года.

«Общая площадь уборки в текущем году, включая кормовые культуры, достигнет 2,5 млн гектаров, что составляет 93% к уровню 2025 года. Из них под зерновые и зернобобовые культуры отведено около 1,245 млн га», — уточнил Ильшат Фазрахманов.

Лидером по урожайности стал Чекмагушевский район, где показатель достиг 52 ц зерна с гектара. Более 40 ц/га намолачивают аграрии ещё в семи районах республики: Кармаскалинском, Ишимбайском, Гафурийском, Стерлитамакском, Благоварском, Аургазинском и Уфимском.

Отдельным направлением работы в этом сезоне стала уборка озимого рапса — с этой культурой хозяйства работают впервые. На данный момент озимый рапс обмолочен на площади 1 тыс. 450 га (21% от плана), собрано 1 тыс. 600 тонн маслосемян. По словам главы аграрного ведомства, «средняя урожайность неплохая» и составила 11 центнеров с гектара.

Заметным трендом сезона стало расширение посевов технических культур. В регионе впервые их засеяли на площади порядка 785 тысяч га (114% к показателю 2025 года). В планах — довести посевы под технические культуры до 1 млн га.

Ранее Башинформ сообщил о том, что сотрудники Россельхознадзора проконтролировали еще более 5,5 тысячи тонн продовольственной пшеницы, подготовленной аграриями Кармаскалинского, Гафурийского, Хайбуллинского районов для экспорта в Казахстан и Кыргызстан.