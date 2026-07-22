Среда, 22 Июля 2026
|
Уфа
+23 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
08:04 (UTC+5), 22 Июля 2026

Башкирия накормит хлебом страны Таможенного союза

Пшеница из Башкирии востребована за рубежом, констатировали в управлении Россельхознадзора по региону.

Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Сотрудники Россельхознадзора с 15 по 20 июля проконтролировали еще более 5,5 тысячи тонн продовольственной пшеницы, подготовленной аграриями Кармаскалинского, Гафурийского, Хайбуллинского районов для экспорта в Казахстан и Кыргызстан.

Отобранные пробы зерна прошли комплекс исследований в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории.

«По результатам энтомологических, гербологических и микологических экспертиз не выявлено. Пшеница из Башкирии соответствует требованиям ГОСТ и фитосанитарной безопасности ЕАЭС и стран-импортеров», — отметили в пресс-службе управления Россельхознадзора по РБ.

Ранее предприятия башкирского АПК экспортировали в Казахстан и Кыргызстан более 2,7 тысячи тонн продовольственной пшеницы, сообщал Башинформ

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом. Национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.  

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru