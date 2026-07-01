Башкирия экспортировала более 2,7 тысячи тонн продовольственной пшеницы

Башкирское зерно на экспорт отгрузили предприятия из Кармаскалинского, Гафурийского и Хайбуллинского районов. Увеличение поставок продукции агропромышленного комплекса Башкирии за рубеж ведется в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», отметили в аграрном ведомстве.

Сотрудники управления Россельхознадзора провели досмотр, оформление и лабораторные исследования образцов пшеницы. В общей сложности проверены 49 железнодорожных вагонов.

По последним данным, в структуре экспорта продукции АПК республики на зерновые приходится более 6% объема поставок.

Как сообщал Башинформ, ранее сотрудники Россельхознадзора проконтролировали 2898 тонн фуражного зерна пшеницы, подготовленного предприятиями по хранению и переработке зерна из Стерлитамакского и Шаранского районов для отгрузки на внутренний рынок РФ.