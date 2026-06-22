Предприятия АПК Башкирии продали в регионы РФ крупные партии зерна

Образцы пшеницы на кормовые цели перед отгрузкой в регионы прошли все необходимые исследования в подведомственной Россельхознадзору испытательной лаборатории.
«По результатам энтомологических и гербологических экспертиз карантинных вредных организмов не выявлено. Кормовая пшеница соответствует требованиям Таможенного союза и ГОСТ», — отметили в управлении Россельхознадзора по Башкирии.
Фуражная пшеница из Башкирии отправилась в Татарстан, а также Ленинградскую и Новгородскую области.
Всего с начала 2026 года из Башкирии в другие субъекты России отгружено более 300 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки.
Ранее Башинформ сообщил о том, что Башкирия увеличила продажи зерна на внутреннем рынке.
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