Предприятия АПК Башкирии продали в регионы РФ крупные партии зерна

Образцы пшеницы на кормовые цели перед отгрузкой в регионы прошли все необходимые исследования в подведомственной Россельхознадзору испытательной лаборатории.

«По результатам энтомологических и гербологических экспертиз карантинных вредных организмов не выявлено. Кормовая пшеница соответствует требованиям Таможенного союза и ГОСТ», — отметили в управлении Россельхознадзора по Башкирии.

Фуражная пшеница из Башкирии отправилась в Татарстан, а также Ленинградскую и Новгородскую области.

Всего с начала 2026 года из Башкирии в другие субъекты России отгружено более 300 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки.

Ранее Башинформ сообщил о том, что Башкирия увеличила продажи зерна на внутреннем рынке.