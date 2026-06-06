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16:15 (UTC+5), 06 Июня 2026

Башкирия увеличила продажи зерна на внутреннем рынке

Управление Россельхознадзора по Башкирии оформило с начала года 5079 карантинных сертификатов на более чем 290 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки, подготовленных аграриями республики для отгрузки в другие регионы России.

Фото: Олег Яровиков | архив ИА "Башинформ"
Галина Бахшиева
«Объем отгруженного на внутренний рынок РФ за 5 месяцев текущего года зерна и продуктов его переработки на 52 тысячи тонн превышает показатели января — мая 2025 года», — отметили в надзорном ведомстве.

Значительно расширилась и география поставок. Зерновая продукция из Башкирии отгружена в более чем 28 регионов России. Больше всего аграрии республики продали пшеницы — свыше 193 тысячи тонн. Кроме того, в регионы продано почти 75 тысяч тонн ячменя, 0,4 тысячи тонн гороха, около 9 тысяч тонн семян подсолнечника для переработки, свыше 4 тысяч тонн льна, 3 тысячи тонн ржи, а также почти 2 тысячи тонн круп.

Пробы подкарантинной продукции прошли энтомологические, гербологические и микологические исследования в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории. По результатам фитосанитарных экспертиз опасные карантинные организмы и вредители хлебных запасов не выявлены. Зерно и продукты его переработки соответствуют требованиям фитосанитарной безопасности ГОСТ и ЕАЭС.

Как ранее сообщал Башинформ, в прошлом году на реализацию мероприятий госпрограммы в Башкирии направили около 4,757 млрд рублей.

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