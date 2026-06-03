АПК Башкирии получил по госпрограмме более 4,7 млрд рублей

Из выделенных 4,757 млрд рублей более 3,2 млрд рублей – средства федерального бюджета, около 1,54 млрд рублей – средства республиканского бюджета. Кроме того, аграрии активно пользовались механизмами льготного кредитования: общий объем привлечённых средств превысил 38 млрд рублей.
Как отметил Ильшат Фазрахманов, по итогам 2025 года АПК Башкирии продемонстрировал устойчивый рост. Индекс производства сельскохозяйственной продукции составил 106,8%, что выше как планового значения, так и среднероссийского уровня. Общий объем валовой продукции достиг 290,5 млрд рублей. Башкирия по-прежнему сохраняет позиции одного из ведущих аграрных регионов, занимая девятое место в России и третье – в Приволжском федеральном округе.
Между тем в регионе продолжается развитие экспортного потенциала. В 2025 году экспорт продукции АПК составил около 359 млн долларов. Продукция поставлялась в 39 стран. При этом ключевыми направлениями остаются страны ближнего зарубежья и Азии.
Большое и серьезное внимание уделяется в Башкирии технической модернизации отрасли. В прошлом году аграрии республики закупили более 2,2 тысячи единиц сельхозтехники на 14 млрд рублей. На данный момент регион занимает четвертое место в России по обновлению машинно-тракторного парка. Также развивается использование цифровых технологий, включая беспилотные системы мониторинга сельхозугодий.
В числе приоритетов остаётся привлечение инвестиций. В 2025 году объем инвестиций в основной капитал АПК превысил 15,8 млрд рублей. В стадии реализации находятся 59 приоритетных инвестпроектов общей стоимостью более 95 млрд рублей, это позволит создать свыше 6 тысяч рабочих мест.
Как ранее сообщал Башинформ, с начала года аграрии Башкирии приобрели 845 единиц сельхозтехники на 5,5 млрд рублей. Это на 800 млн рублей больше, чем за январь – май 2025 года.
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