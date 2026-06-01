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10:18 (UTC+5), 01 Июня 2026

Аграрии Башкирии закупили сельхозтехники на 5,5 млрд рублей

С начала года аграрии Башкирии приобрели 845 единиц сельскохозяйственной техники на 5,5 млрд рублей. Это на 800 млн рублей больше, чем за январь – май 2025 года, подчеркнули в министерстве сельского хозяйства РБ.

Фото: пресс-служба | минсельхоз Башкирии, архивное фото
Галина Бахшиева

Как отметил вице-премьер правительства – министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов, в  том числе по договорам лизинга через Росагролизинг в регион поступило 336 единиц техники на 3,1 млрд рублей. 

Наибольший объем закупок сельхозтехники наблюдается в этом году в хозяйствах Стерлитамакского, Мелеузовского и Аургазинского районов. И, наоборот, реже других приобретают сельхозтехнику в Туймазинском, Архангельском, Благовещенском и Нуримановском районах.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил аграриев за оперативное проведение посевной кампании, сообщал Башинформ.

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