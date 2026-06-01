Аграрии Башкирии закупили сельхозтехники на 5,5 млрд рублей

Как отметил вице-премьер правительства – министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов, в том числе по договорам лизинга через Росагролизинг в регион поступило 336 единиц техники на 3,1 млрд рублей.
Наибольший объем закупок сельхозтехники наблюдается в этом году в хозяйствах Стерлитамакского, Мелеузовского и Аургазинского районов. И, наоборот, реже других приобретают сельхозтехнику в Туймазинском, Архангельском, Благовещенском и Нуримановском районах.
Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил аграриев за оперативное проведение посевной кампании, сообщал Башинформ.
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