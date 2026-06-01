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09:10 (UTC+5), 01 Июня 2026

Посевная кампания в Башкирии закончится на 12 дней раньше

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил аграриев за оперативное проведение посевной кампании.

Фото: пресс-служба | минсельхоз Башкирии
Галина Бахшиева

В этом сезоне аграрии региона организованно провели весенние полевые работы, отметил на оперативном совещании правительства вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

«На сегодняшнее утро засеяно 1,883 миллиона гектаров или более 95 процентов от запланированного. Осталось досеять поздние теплолюбивые культуры: гречиху и просо. В целом мы заканчиваем посевную на 10-12 дней раньше оптимальных научных сроков, которые обозначены для Башкирии», — подчеркнул Ильшат Фазрахманов.

Из засеянных 1,883 млн га более 1 млн га приходится на зерновые и зернобобовые культуры. Масличными культурами засеяно 707 тысяч га, сахарной свеклой — более 40 тысяч га, кормовыми культурами — 126 тысяч га.

«Первый этап мы прошли, он был непростой. Слава богу, те объемы которые вы хотели засеять, вы засеяли, — сказал Радий Хабиров, обращаясь к главе аграрного ведомства Башкирии Ильшату Фазрахманову. — Большое спасибо за это сельчанам. Огромный привет им и удачи».

Как ранее сообщал Башинформ, в Бураевском районе Башкирии успешно закладываются опытные участки для испытания сортов зерновых, зернобобовых культур и многолетних кормовых трав.

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