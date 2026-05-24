В районе Башкирии испытают сорта зерновых и кормовых трав

В Бураевском районе Башкирии успешно закладываются опытные участки для испытания сортов зерновых, зернобобовых культур и многолетних кормовых трав, сообщает районная администрация. В этом году к испытаниям добавились и нерайонированные сорта, размещенные рядом с районированными для 9-го региона. Проект реализуется управлением сельского хозяйства при поддержке агрономов филиала «Россельхозцентр».
На испытание отобрано более 50 сортов, чьи семена прошли тщательную проверку посевных качеств и всхожести в филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Бураевскому району.
В течение всего периода вегетации в работе активно участвуют и учащиеся аграрного класса. Совместно с сотрудниками они будут проводить фитосанитарный мониторинг и фиксировать состояние растений. Полученные данные обобщат, проанализируют и представят сельхозпроизводителям района.
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