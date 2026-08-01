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07:44 (UTC+5), 01 Августа 2026

Башкирия продала в Индию продукции АПК на 63 млн долларов

Фото: РСХН по РБ | МАХ
Элина Ахметова

Более трети всего экспорта агропромышленного комплекса Башкирии приходится на Индию, сообщили в минсельхозе РБ. К 26 июля реализовано продукции на $63 млн, это лучший показатель в денежном объёме. 63% отгрузок в Индию приходится на масложировую продукцию — растительные масла, шроты и жмыхи. 

В целом аграрные предприятия республики экспортируют свою продукцию в 25 стран мира. Ключевыми партнёрами являются Индия, Казахстан, Узбекистан, Китай, Азербайджан.

Расширение географии поставок продукции АПК является целью нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». К 2030 году необходимо увеличить объёмы поставок сельхозпродукции за рубеж в 1,5-2 раза к уровню 2021 года.

Ранее сообщали: в Башкирии собрали полмиллионна тонн зерновых.

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