Башкирия продала в Индию продукции АПК на 63 млн долларов

Более трети всего экспорта агропромышленного комплекса Башкирии приходится на Индию, сообщили в минсельхозе РБ. К 26 июля реализовано продукции на $63 млн, это лучший показатель в денежном объёме. 63% отгрузок в Индию приходится на масложировую продукцию — растительные масла, шроты и жмыхи.
В целом аграрные предприятия республики экспортируют свою продукцию в 25 стран мира. Ключевыми партнёрами являются Индия, Казахстан, Узбекистан, Китай, Азербайджан.
Расширение географии поставок продукции АПК является целью нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». К 2030 году необходимо увеличить объёмы поставок сельхозпродукции за рубеж в 1,5-2 раза к уровню 2021 года.
Ранее сообщали: в Башкирии собрали полмиллионна тонн зерновых.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.