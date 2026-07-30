В Башкирии намолотили полмиллионна тонн зерна

Хлеборобы республики к 30 июля намолотили более полумиллиона тонн зерна, сообщили в минсельхозе Башкирии. Это в два раза больше, чем в тот же день год назад. Уборка хлебов идёт в хозяйствах 45 районов, пока в основном собирают урожай озимых зерновых. Скошено 135 тыс. га, это почти половина всех площадей, посеянных осенью прошлого года. Намолотили 454 тыс. тонн озимой пшеницы, 36,4 тыс. тонн ржи и 3 тыс. тонн тритикале. В ряде районов также начали уборку гороха, ячменя и овса. На очереди главная культура – яровая пшеница, и масличные – рапс, горчица, лён, соя и подсолнечник.

В 2025 году урожай зерновых составил 3,6 млн тонн. Самый большой сбор последних лет пришёлся на 2022 год — 5 млн тонн зерна.