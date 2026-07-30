Четверг, 30 Июля 2026
Уфа
+25 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Экономика
14:48 (UTC+5), 30 Июля 2026

В Башкирии намолотили полмиллионна тонн зерна

Фото: минсельхоз РБ | соцсети
Элина Ахметова

Хлеборобы республики к 30 июля намолотили более полумиллиона тонн зерна, сообщили в минсельхозе Башкирии. Это в два раза больше, чем в тот же день год назад. Уборка хлебов идёт в хозяйствах 45 районов, пока в основном собирают урожай озимых зерновых. Скошено 135 тыс. га, это почти половина всех площадей, посеянных осенью прошлого года. Намолотили 454 тыс. тонн озимой пшеницы, 36,4 тыс. тонн ржи и 3 тыс. тонн тритикале. В ряде районов также начали уборку гороха, ячменя и овса. На очереди главная культура – яровая пшеница, и масличные – рапс, горчица, лён, соя и подсолнечник.

В 2025 году урожай зерновых составил 3,6 млн тонн. Самый большой сбор последних лет пришёлся на 2022 год — 5 млн тонн зерна.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru