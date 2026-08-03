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15:55 (UTC+5), 03 Августа 2026

В Башкирии доступность финансовых услуг повысилась до 74%

Развитие связи и интернета, с одной стороны, и предпринимаемые меры со стороны банков повысили доступность финансовых услуг в Башкирии с 55% в 2022 году до 74% в текущем. Об этом сообщили в Нацбанке РБ.

Фото: «Башинформ» | архив
Элина Ахметова
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Этот показатель включает более 20 параметров, в том числе наличие офисов банков и транспортную доступность до них, банкоматов, подразделений почты, качество интернета.

Как отметил управляющий Нацбанком Марат Кашапов, в сельской местности количество офисов банков и банкоматов уменьшается из-за неокупаемости, но их отсутствие компенсируют альтернативными облегчёнными форматами. 

Как выяснили в Нацбанке, снятие наличных денег с банковской карты наиболее востребовано в удалённых посёлках. Для удовлетворения этой потребности развивается сервис «наличные на кассе». Чтобы стимулировать бизнес внедрять эту услугу, Центробанк снял запрет на использование патентной системы налогообложения, если торговая точка выступает агентом банка. В результате количество таких точек выросло в 7 раз, количество операций выросло в 18 раз, а суммы – в 24. Так, в первом квартале жители Башкирии сняли на кассах в магазинах и на АЗС 300 млн руб. В апреле в регионе работало больше 1,66 тыс. касс с выдачей наличных. 

О развитии сети кабинетов финансовых услуг рассказывали ранее.

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