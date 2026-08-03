В Башкирии доступность финансовых услуг повысилась до 74%

Этот показатель включает более 20 параметров, в том числе наличие офисов банков и транспортную доступность до них, банкоматов, подразделений почты, качество интернета.

Как отметил управляющий Нацбанком Марат Кашапов, в сельской местности количество офисов банков и банкоматов уменьшается из-за неокупаемости, но их отсутствие компенсируют альтернативными облегчёнными форматами.

Как выяснили в Нацбанке, снятие наличных денег с банковской карты наиболее востребовано в удалённых посёлках. Для удовлетворения этой потребности развивается сервис «наличные на кассе». Чтобы стимулировать бизнес внедрять эту услугу, Центробанк снял запрет на использование патентной системы налогообложения, если торговая точка выступает агентом банка. В результате количество таких точек выросло в 7 раз, количество операций выросло в 18 раз, а суммы – в 24. Так, в первом квартале жители Башкирии сняли на кассах в магазинах и на АЗС 300 млн руб. В апреле в регионе работало больше 1,66 тыс. касс с выдачей наличных.

О развитии сети кабинетов финансовых услуг рассказывали ранее.