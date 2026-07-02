В Башкирии стало больше кабинетов финансовых услуг

Точки доступности финансовых услуг в Башкирии стали открываться с весны 2025 года, и сейчас их 24. Проект задуман для малых деревень, где нет банков и нет «массового» интернета. Такие «кабинеты» — по сути компьютеры с выходом в сеть, устанавливают в помещении сельсоветов, в библиотеке или доме культуры. Муниципалитеты подали заявки на ещё 14 таких кабинетов, сообщили в Нацбанке РБ.
В компьютере уже готовы выходы на проверенные сайты государственных органов, через которые жители могут, например, оплатить налоги и коммунальные услуги, записаться к врачу, зарегистрировать автомобиль, взять кредит. Как показывает практика, чаще всего жители республики заходят на Госуслуги и просветительский ресурс «Финансовая культура».
Ранее сообщали: самозапреты на кредиты имеют 18% жителей Башкирии.
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