В Башкирии стало больше кабинетов финансовых услуг

Точки доступности финансовых услуг в Башкирии стали открываться с весны 2025 года, и сейчас их 24. Проект задуман для малых деревень, где нет банков и нет «массового» интернета. Такие «кабинеты» — по сути компьютеры с выходом в сеть, устанавливают в помещении сельсоветов, в библиотеке или доме культуры. Муниципалитеты подали заявки на ещё 14 таких кабинетов, сообщили в Нацбанке РБ.

В компьютере уже готовы выходы на проверенные сайты государственных органов, через которые жители могут, например, оплатить налоги и коммунальные услуги, записаться к врачу, зарегистрировать автомобиль, взять кредит. Как показывает практика, чаще всего жители республики заходят на Госуслуги и просветительский ресурс «Финансовая культура».

Ранее сообщали: самозапреты на кредиты имеют 18% жителей Башкирии.