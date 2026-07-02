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04:48 (UTC+5), 02 Июля 2026

Доля жителей Башкирии с самозапретом достигла 18%

Фото: ИА «Башинформ» | фотобанк
Элина Ахметова

По итогам июня статус с самозапретом на кредиты имеют 720,8 тыс. жителей Башкирии, отметили в Объединённом кредитном бюро. Это 18% от всего населения региона — одна из самых крупных долей по стране. В июне в Башкирии было подано 42,71 тыс. заявок на установку самозапретов (снова как в начале работы сервиса) и 11,04 тыс. заявок на снятие. Всего с марта 2025 года подано почти 925 тыс. заявок, а передумавших оказалось почти 131 тыс.

Больше всего самозапретов приходится на россиян в возрасте 35-45 лет – 20,3% от общего количества граждан с этим статусом. Доля граждан старше 65 лет выросла до 20,0%. Доля россиян в возрасте 55-65 лет составила 19,6%. На граждан 45-55 лет приходится 19,4% самозапретов, на россиян в возрасте 25-35 лет – 11,5% и на молодёжь до 25 лет – 9,2%. Преобладает полный самозапрет —  91,3% всех заявок.

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