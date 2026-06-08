В Башкирии стал спадать ажиотаж с самозапретами

В Башкирии за май возможностью запретить себе брать кредиты воспользовались более 24,5 тысячи жителей – тогда как в первые месяцы работы сервиса (в марте 2025-го) прибавлялось по 42-47 тыс. желающих. Одновременно в мае порядка 20 тыс. жителей региона решили снять самозапрет на кредиты. Всего за 1 год и 3 месяца существования самозапретов в Башкирии зафиксировано почти 900 тыс. установлений. С учётом отмен на начало июня самозапреты на кредиты имеют почти 710 тысяч человек – это 17,5% от всего населения региона (и это одна из самых больших долей по субъектам), подсчитали в Объединённом кредитном бюро. За апрель-май цифра почти не изменилась.

Напомним, опцией самозапрета на кредиты можно воспользоваться через МФЦ или Госуслуги.