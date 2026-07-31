Радий Хабиров оценил развитие Гафурийского района Башкирии

Венер Вахитов доложил Радию Хабирову об основных показателях района. Так, местный бюджет демонстрирует положительную динамику, аграрии активно ведут уборочную кампанию, обработано уже 15% площадей зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 44,5 центнера с гектара.

Особое внимание на встрече уделили привлечению инвестиций, в том числе в туристическую отрасль. Глава администрации отметил активность малого предпринимательства, которое создаёт необходимую инфраструктуру для гостей района. Среди крупнейших инвестпроектов — строительство акватермального комплекса стоимостью порядка 500 млн рублей и создание производства доломитовой муки с объёмом вложений 150 млн рублей.

«Природа района очень живописна. Последнее время много инвестиций приходит именно в эту сферу, — сказал Венер Вахитов. — Это требует от нас развития инженерной и транспортной инфраструктуры».

Он поблагодарил правительство Башкирии за поддержку муниципалитета. В рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в Красноусольском приступили к строительству 14-километрового водовода и капитальному ремонту напорного коллектора. Кроме того, в прошлом году при содействии республики заасфальтировали пять улиц райцентра, а в этом году планируют привести в порядок объездную дорогу протяжённостью 7,5 км.

Однако требуется внимания к участкам автодорог с высоким износом, соединяющие населённые пункты района. Радий Хабиров отметил, что даст поручение выделить дополнительное финансирование на их ремонт.

В муниципалитете реализуют и инициативы в сфере благоустройства. В частности, по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Красноусольском обновили площадь имени Мажита Гафури. В ближайших планах — создание вдоль набережной реки Усолки общественного пространства «Отцовский парк» с прогулочными зонами и спортивными площадками, а также обустройство тротуаров и пешеходных зон в райцентре.

Руководитель региона обратил внимание на строительство и модернизацию социальных объектов.

«Совместно с Минпросвещения постараемся оказать содействие району для участия в федеральной программе ремонта школ, чтобы привести в порядок пять-шесть учебных заведений. На днях мы провели совещание по развитию здравниц, где обсудили и планы по санаторию „Красноусольск“, — отметил Радий Хабиров. — В целом муниципальная управленческая команда очень активная, деятельная. Когда мы видим такой подход к решению важнейших вопросов, всегда стараемся помогать в этой работе».

Ранее Радий Хабиров поделился планами по развитию Евразийского музея кочевых цивилизаций.