Радий Хабиров поделился планами Евразийского музея кочевых цивилизаций

Отпуск — это время, когда можно уделить больше внимания тем направлениям, где нужно спокойно, творчески подумать. Так считает Глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель республики во время отдыха продолжает заниматься рабочими вопросами и он рассказал, какие темы сейчас обдумывает.

По его словам, некоторые стали сомневаться в том, что в регионе завершится проект Евразийского музея кочевых цивилизаций в Чишминском районе.

«Так вот, не сомневайтесь. Сейчас мы заканчиваем подготовку проектно-сметной документации. Я поставил задачу уже в этом году начать подведение коммуникаций. Мы должны провести первые „грязные“ работы, чтобы в следующем году уже приступить к фундаменту. Параллельно мы с коллегами ведем творческий спор о том, каким будет фасад, обсуждаем разные решения. Пока могу сказать одно — будущее здание музея мы органично впишем в существующий ландшафт. Построим здесь амфитеатр для масштабных мероприятий, установим детскую площадку.

Но конечно, главное — это не фасад и не здание, а смыслы, которые мы хотим донести, идеология и научная составляющая. И здесь у нас уже есть четкое понимание. По мере движения по музею посетители будут знакомиться с этапами развития евразийской кочевой цивилизации — от приручения лошади и первых колесниц до времен Золотой Орды и далее — к нашей современной истории. Детали экспозиции нам предстоит обсудить.

Впереди много работы. Но мы видим, что интерес у наших жителей и гостей республики колоссальный. Визит-центр «Тура-хан» на территории будущего музея — уже одна из самых привлекательных туристических точек в Башкортостане. И это только начало», — рассказал Радий Хабиров.

Напомним, Радий Хабиров проводит свой короткий отпуск в Башкирии.