Суббота, 1 Августа 2026
Уфа
+17 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Культура
17:59 (UTC+5), 31 Июля 2026

Радий Хабиров поделился планами Евразийского музея кочевых цивилизаций

Фото: Роман Якимчук | архив ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
Прослушать статью:

Отпуск — это время, когда можно уделить больше внимания тем направлениям, где нужно спокойно, творчески подумать. Так считает Глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель республики во время отдыха продолжает заниматься рабочими вопросами и он рассказал, какие темы сейчас обдумывает.

По его словам, некоторые стали сомневаться в том, что в регионе завершится проект Евразийского музея кочевых цивилизаций в Чишминском районе.

«Так вот, не сомневайтесь. Сейчас мы заканчиваем подготовку проектно-сметной документации. Я поставил задачу уже в этом году начать подведение коммуникаций. Мы должны провести первые „грязные“ работы, чтобы в следующем году уже приступить к фундаменту. Параллельно мы с коллегами ведем творческий спор о том, каким будет фасад, обсуждаем разные решения. Пока могу сказать одно — будущее здание музея мы органично впишем в существующий ландшафт. Построим здесь амфитеатр для масштабных мероприятий, установим детскую площадку.

Но конечно, главное — это не фасад и не здание, а смыслы, которые мы хотим донести, идеология и научная составляющая. И здесь у нас уже есть четкое понимание. По мере движения по музею посетители будут знакомиться с этапами развития евразийской кочевой цивилизации — от приручения лошади и первых колесниц до времен Золотой Орды и далее — к нашей современной истории. Детали экспозиции нам предстоит обсудить.

Впереди много работы. Но мы видим, что интерес у наших жителей и гостей республики колоссальный. Визит-центр «Тура-хан» на территории будущего музея — уже одна из самых привлекательных туристических точек в Башкортостане. И это только начало», — рассказал Радий Хабиров.

Напомним, Радий Хабиров проводит свой короткий отпуск в Башкирии.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru