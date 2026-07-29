Радий Хабиров проводит свой короткий отпуск в Башкирии

«Совмещаю приятное с полезным. Провожу отпуск в „Красноусольске“. Считаю, что наши санатории — лучшее место для отдыха. Это не только моё мнение, но и тысяч жителей и гостей республики, которые приезжают сюда ежегодно», — написал радий Хабиров в своих соцсетях.
В Башкирии открыты восемь государственных санаториев. По словам руководителя региона, это колоссальный ресурс, который должен оставаться в собственности республики.
«Наши санатории выполняют важнейшую социальную функцию. В том числе помогают поправлять здоровье бойцам и их семьям. При всем при том это успешные предприятия. Их услуги востребованы, они неплохо зарабатывают и вкладывают заработанное в дальнейшее развитие. В том же „Красноусольске“ за счёт собственных средств планируют увеличить фонд еще на 200 номеров. И это только один пример. Важно сохранить эту тенденцию и двигаться дальше.
Отдельный вопрос — санаторно-курортное лечение детей. Детских здравниц у нас тоже немало, и конечно, они тоже требуют денег и энергии. Руководителям «Красноусольска» и Красноусольского детского санатория, расположенного неподалеку, поручил подготовить предложения по улучшению инфраструктуры. Осенью мы детально их обсудим», — написал Радий Хабиров.
Руководитель республики в беседе с корреспондентом «Башинформа» сказал, что во время отпуска он отдохнул с семьёй.
«Я всегда сторонник того, что когда есть возможность, надо какое-то время посвятить себе, потому что от этого и эффективность будет другая. Человек, когда здоров и полон сил, лучше работает. Поэтому я здесь. Подправил здоровье, тут очень хорошо», — сказал Радий Хабиров.
Ранее «Башинформ» сообщил о том, что в Башкирии санаторно-курортное лечение прошли 10 тысяч участников СВО и членов их семей.
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