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21:22 (UTC+5), 29 Июля 2026

Радий Хабиров проводит свой короткий отпуск в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров во время отпуска в санатории «Красноусольск» провёл рабочее совещание по развитию здравниц республики.

Фото: соцсети Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова | МАХ
Эдуард Кускарбеков
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«Совмещаю приятное с полезным. Провожу отпуск в „Красноусольске“. Считаю, что наши санатории — лучшее место для отдыха. Это не только моё мнение, но и тысяч жителей и гостей республики, которые приезжают сюда ежегодно», — написал радий Хабиров в своих соцсетях.

соцсети Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова МАКС
Фото: соцсети Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова | МАКС

В Башкирии открыты восемь государственных санаториев. По словам руководителя региона, это колоссальный ресурс, который должен оставаться в собственности республики.

«Наши санатории выполняют важнейшую социальную функцию. В том числе помогают поправлять здоровье бойцам и их семьям. При всем при том это успешные предприятия. Их услуги востребованы, они неплохо зарабатывают и вкладывают заработанное в дальнейшее развитие. В том же „Красноусольске“ за счёт собственных средств планируют увеличить фонд еще на 200 номеров. И это только один пример. Важно сохранить эту тенденцию и двигаться дальше.

Отдельный вопрос — санаторно-курортное лечение детей. Детских здравниц у нас тоже немало, и конечно, они тоже требуют денег и энергии. Руководителям «Красноусольска» и Красноусольского детского санатория, расположенного неподалеку, поручил подготовить предложения по улучшению инфраструктуры. Осенью мы детально их обсудим», — написал Радий Хабиров.

Руководитель республики в беседе с корреспондентом «Башинформа» сказал, что во время отпуска он отдохнул с семьёй.

«Я всегда сторонник того, что когда есть возможность, надо какое-то время посвятить себе, потому что от этого и эффективность будет другая. Человек, когда здоров и полон сил, лучше работает. Поэтому я здесь. Подправил здоровье, тут очень хорошо», — сказал Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» сообщил о том, что в Башкирии санаторно-курортное лечение прошли 10 тысяч участников СВО и членов их семей.

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