В санаториях Башкирии здоровье восстановили более 10 тысяч участников СВО

В Башкирии 10 тысяч участников СВО и членов их семей прошли санаторно-курортное лечение. Из них порядка тысячи военнослужащих получили путёвки в этом году. Всего с момента запуска программы оздоровление защитников Отечества и их близких обеспечено для 1982 бойцов и 8020 родственников героев.

По словам заместителя премьер-министра правительства республики — министра земельных и имущественных отношений Натальи Полянской, вопросы поддержки военнослужащих и их семей находятся на постоянном контроле руководства региона и являются безусловным приоритетом социальной политики.

«Для организации лечебного процесса привлечены санатории с самой современной диагностической базой и широким профилем специализации. Каждому пациенту назначается персональная программа восстановления с учётом врачебных рекомендаций и индивидуальных показателей здоровья», — отметила Наталья Полянская.

На сегодняшний день лечение участников СВО и членов их семей организовано на базе 15 санаторно-курортных учреждений, отобранных на конкурсной основе. В их числе известные здравницы республики «Янган-Тау», «Красноусольск», «Ассы», «Танып», «Юматово», «Якты-Куль», «Карагай», «Зелёная роща», а также дома отдыха «Берёзки», санатории-профилактории «Берёзка», «Энергетик», санаторий «Радуга», «Бодрость», «Здравница Зауралья» и профилакторий «Ай».

Для того чтобы воспользоваться возможностью оздоровления, участнику СВО или его родственнику достаточно самостоятельно выбрать учреждение из утверждённого перечня и забронировать путёвку. Подробный список санаториев с контактной информацией и адресами размещён на официальном сайте минземимущества Республики Башкортостан.

Ранее Радий Хабиров сказал, что республика одной из первых в России начала реабилитацию военнослужащих и оздоровление членов их семей. Глава Башкирии во время оглашения ежегодного Послания Госсобранию отметил, что ни один из наших санаториев не остался в стороне от этой работы.