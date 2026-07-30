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13:29 (UTC+5), 30 Июля 2026

Сколько квартир продали в Башкирии за июнь

Стало известно количество проданного в июне жилья в новостройках. По данным оператора льготных программ «Дом.РФ», в Башкирии в прошлом месяце реализовали 1168 строящихся квартир. Башкортостан и Татарстан неизменно лидируют в ПФО, показывая значительный отрыв от других регионов.

Фото: Башинформ | архив
Элина Ахметова

Например, в «столичной» Нижегородской области в июне реализовали 721 квартиру, в Оренбуржье 282, а в Мордовии 117.

Для сравнения: в январе текущего года в Башкирии продали 1794 квартиры в строящихся домах, в Оренбуржье - 525, в Мордовии - 137. В марте 2025 года: в Башкирии -  1109, в Мордовии - 67.

Напомним, после сдачи дома в эксплуатацию оно перестаёт считаться новостройкой и на него уже не распространяются льготные программы.

Ранее сообщали: по данным ОКБ, в июне жители Башкирии получили более 2 тыс. льготных ипотек — не только на покупку квартир в МКД, но и на приобретение и строительство частных домов.

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