Сколько квартир продали в Башкирии за июнь

Например, в «столичной» Нижегородской области в июне реализовали 721 квартиру, в Оренбуржье 282, а в Мордовии 117.

Для сравнения: в январе текущего года в Башкирии продали 1794 квартиры в строящихся домах, в Оренбуржье - 525, в Мордовии - 137. В марте 2025 года: в Башкирии - 1109, в Мордовии - 67.

Напомним, после сдачи дома в эксплуатацию оно перестаёт считаться новостройкой и на него уже не распространяются льготные программы.

Ранее сообщали: по данным ОКБ, в июне жители Башкирии получили более 2 тыс. льготных ипотек — не только на покупку квартир в МКД, но и на приобретение и строительство частных домов.