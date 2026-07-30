Сколько квартир продали в Башкирии за июнь

Например, в «столичной» Нижегородской области в июне реализовали 721 квартиру, в Оренбуржье 282, а в Мордовии 117.
Для сравнения: в январе текущего года в Башкирии продали 1794 квартиры в строящихся домах, в Оренбуржье - 525, в Мордовии - 137. В марте 2025 года: в Башкирии - 1109, в Мордовии - 67.
Напомним, после сдачи дома в эксплуатацию оно перестаёт считаться новостройкой и на него уже не распространяются льготные программы.
Ранее сообщали: по данным ОКБ, в июне жители Башкирии получили более 2 тыс. льготных ипотек — не только на покупку квартир в МКД, но и на приобретение и строительство частных домов.
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