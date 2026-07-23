В Башкирии по эскроу построят 214 тысяч «квадратов» ИЖС

В Башкирии в январе–июне запустили строительство 214 кв.м индивидуального жилья с применением эскроу-счетов, по данным Дом.РФ. Собственно в июне запущена стройка 28 тыс. «квадратов». Средняя площадь дома (101 кв.м) и средняя стоимость строительства (6,1 млн руб.) с мая почти не изменились. Итого, можно предположить, что за полугодие в регионе начали строить порядка 2 тыс. домов.
Эксперты отмечают, что в июне главным драйвером роста стала «семейная ипотека» на фоне переживаний об изменениях условий. По стране на эту программу пришлось 86% кредитов, полученных на строительство своих домов, и 80% кредитов, взятых на приобретение готовых домов.
Ранее сообщали: выдача льготной ипотеки в июне в Башкирии выросла в два раза к маю.
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