Башкирия вошла в топ регионов по объёмам ИЖС с эскроу

Башкирия по результатам января-мая вошла в топ-5 регионов по объёмам ипотечных кредитов на ИЖС с эскроу. По данным Дом.РФ, за пять месяцев в регионе запущено строительство 186 тыс. «квадратов» индивидуального жилья. Средняя площадь будущего дома 102 кв.м, средняя стоимость 6,1 млн руб.
Самое дорогое строительство домов в Подмосковье и Ленобласти — 9,1 млн руб. В Татарстане 6,9 млн, в Краснодарском крае 5,8 млн руб. Средний срок строительства дома по стране — 9 месяцев.
В целом доля частных домов в общей выдаче ипотеки выросла с 11,8% в апреле до 12,3%. В ИЖС рынок по-прежнему почти полностью держится на льготных программах: на «Семейную ипотеку» приходится 81% новых кредитов, на рыночные программы — 5%. В сегменте готовых домов картина обратная: больше половины (60%) — коммерческие, а на льготные программы приходится треть (34%).
Ранее сообщали: «Семейную ипотеку» планируется выдавать по дифференцированным ставкам.
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