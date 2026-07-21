Для жителей Башкирии изменились правила назначения единого пособия

С сегодняшнего дня вступают в силу изменения в правилах назначения единого пособия на детей и беременных женщин. Нововведения коснулись двух ключевых моментов: ухода за нетрудоспособными родственниками и подтверждения места жительства при подаче заявления, сообщили в Социальном фонде России.

Уход засчитают только за близких родственников

Теперь период ухода за пожилым или человеком с инвалидностью будет считаться уважительной причиной отсутствия дохода только в том случае, если он осуществлялся за близким родственником. К ним относятся дети, родители, бабушки и дедушки, братья, сёстры, внуки и супруги.

Раньше это правило не требовало подтверждения родства. Теперь же при подаче заявления в клиентскую службу СФР необходимо принести документы, подтверждающие родственную связь: свидетельство о рождении, свидетельство о браке или другие бумаги.

Чтобы уход засчитали как объективную причину для «нулевого дохода», он должен быть оформлен в Социальном фонде и длиться не менее 10 месяцев в расчётном периоде. Если меньше — уход засчитывается пропорционально.

Проживание будут проверять всегда

Второе изменение касается тех, кто подаёт заявление на пособие по месту пребывания или фактического проживания. Раньше проверку проводили только в случае, если прожиточный минимум в регионе подачи был выше, чем в месте, где пособие назначали раньше. Теперь проверка будет обязательной всегда.

СФР проверит, где заявитель работает, получает пенсию, компенсацию за ЖКХ или пособие по безработице, заключил социальный контракт или оформил статус многодетной семьи.

Если автоматическая проверка не подтвердит проживание в регионе, заявителю нужно будет принести в СФР договор найма жилья или справку о том, что ребёнок посещает детский сад, школу или колледж.

Ранее сообщалось, что родители более 264 тысяч детей получают ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

О том, какие выплаты положены родителям в Башкирии, читайте в этом материале Башинформа.