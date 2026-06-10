Поддержка для семей: какие выплаты положены родителям в Башкирии

2026 год в Башкортостане официально объявлен Годом большой и дружной семьи. И это не просто красивые слова. В республике действительно делают все, чтобы рожать и воспитывать детей было проще. Глава региона Радий Хабиров не раз говорил, что дети — это главное, а поддержка семей — общенациональная задача. И цифры это подтверждают.

Сегодня в республике уже сформирована комплексная система помощи семьям с детьми — более 200 тысяч семей получают около 50 различных мер поддержки и льгот.

«Поддержка семьи, материнства и детства — это наша общенациональная задача. Мы в республике создаём благоприятные условия для счастливого материнства. Строим детские сады и школы, больницы и поликлиники, дома культуры и спортивные центры. Открываем новые кружки и секции, проводим праздники, организуем летний отдых. Учредили День многодетной семьи— он будет проходить ежегодно 21 декабря»,— говорил ранее Радий Хабиров.

Какие выплаты и меры поддержки есть прямо сейчас?

В Башкирии действуют различные меры поддержки, и федеральные и региональные, и они постоянно добавляются. Вот главные новости, которые важно знать родителям:

1. Единое пособие (от 0 до 17 лет) Это пособие для семей с невысоким доходом. Его платят на каждого ребенка до 17 лет. Размер зависит от нуждаемости: 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка.

Важно: с 2026 года правила смягчили — теперь поддержку получат и те семьи, чей доход лишь немного превышает прожиточный минимум. Для этого писать новое заявление семьям не нужно. Соцфонд сам назначит выплату в размере 50% от прожиточного минимума (это около 8175 рублей).

2. Новая ежегодная выплата для работающих. (с 1 июня). С этого года работающие родители могут вернуть часть уплаченных налогов. Если у вас двое и более детей до 18 лет (или до 23 лет, если они учатся очно) и доход на человека не превышает 23 673 рубля, вы можете получить эту выплату.

Важно: её можно оформить на себя и на супруга отдельно. Подробнее об условиях в материале «Башинформа».

С заявлениями на обе эти выплаты надо обращаться: в Соцфонд, в МФЦ, либо онлайн через «Госуслуги».

Как подчеркнул управляющий отделением Соцфонда РФ по республике Фаниль Вахитов, собирать справки не нужно. Главное — чтобы ваши данные в государственных системах были верными и актуальными. Это позволяет назначать выплаты быстро и без лишней бумажной волокиты.

Что нового придумали власти?

Власти понимают, что семьям нужна не просто разовая помощь, а комплексный подход. Премьер-министр Андрей Назаров рассказал, что в республике действует нацпроект «Семья».

Главная идея — помогать не красивыми речами, а реальными делами. Недавно после сессии с экспертами в программу поддержки вошло сразу 27 новых мер.

В сфере здравоохранения вводят сертификаты репродуктивного здоровья для молодоженов и обновляют обменные карты для беременных с полной информацией о льготах. Разрабатываются новые программы, чтобы семьи могли решить жилищный вопрос. Вводятся специальные меры поддержки для студентов и тех, кто только начинает совместную семейную жизнь. Более того, власти хотят договориться с работодателями, чтобы те создавали на работе условия для сотрудников с детьми.

Все это делается для одной цели: чтобы в Башкирии рождалось больше вторых, третьих и последующих детей, а семьи жили в достатке и любви.

Почему в Башкирии семьи крепче?

Такая политика приносит свои результаты. В республике сформировался тренд на многодетность. Башкортостан — один из лидеров в России по количеству многодетных семей. Их здесь уже 75 тысяч. Это первое место в Поволжье.

Но главное даже не это, а то, что семьи здесь стали прочнее. Почти на четверть стало меньше разводов, а это значит, что больше детей растут с обоими родителями. На 2,6% выросло число заключаемых браков — люди верят друг другу и создают семьи.

«Нет большего счастья, чем дети. И чем их больше — тем лучше!» — считает Глава региона Радий Хабиров.

Государственная поддержка помогла решить бытовые и жилищные вопросы семьи, рассказала «Башинформу» Фаягуль Абдуллина из Куюргазинского района, которая вместе с мужем воспитывает 11 детей:

«Как многодетные, мы оформили земельный участок. В 2012 году получили жилищный сертификат и купили большой двухэтажный дом в Ермолаево. В 2015 году на выплату 600 тысяч (вместо ГАЗели) купили машину. 6 лет назад как крестьянско-фермерское хозяйство оформили субсидию и купили пчел».

Жительница Уфимского района Гульшат Байзигитова, мама 4 детей, рассказала, что так как их семья считается малоимущей, они имеют право на федеральные и региональные выплаты и пользуются всеми возможными мерами поддержки.

«Это и единое пособие на детей, льготы на оплату услуг ЖКХ, налоговые льготы, бесплатное питание для школьников, компенсация на школьную форму, льготы по удостоверению многодетной семьи и другое. Я считаю, это большое подспорье для таких многодетных семей, как наша. Мы занимаемся небольшим бизнесом. Поэтому сэкономленные средства от всех льгот и все пособия направляем на развитие и образование детей», — сказала многодетная мама.

Растить детей в Башкирии помогают реально, а не на словах. Главное — знать о положенных вам льготах и вовремя подавать заявления, чтобы государство могло помочь именно тогда, когда это нужно больше всего.