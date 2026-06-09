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12:13 (UTC+5), 09 Июня 2026

В Соцфонде Башкирии рассказали, как оформить новую выплату на детей

Управляющий отделением Соцфонда РФ по республике Фаниль Вахитов рассказал о новой мере соцподдержки, кто имеет право на выплату, каков ее размер и куда подавать заявление.

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Гульфия Акулова

С 1 июня в Башкортостане начался прием заявлений на новую семейную выплату. Мера поддержки позволяет семьям с невысоким доходом вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц за прошлый год.

Кто может получить выплату?

Право на выплату имеют работающие родители, усыновители, опекуны и попечители, которые воспитывают двоих или более детей.

  • Возраст детей: до 18 лет, либо до 23 лет, если они учатся очно.
  • Важное условие: за выплатой может обратиться каждый родитель в семье по отдельности, независимо друг от друга.
«Ключевое условие — за родителя в прошлом году должен быть уплачен НДФЛ. Если мама весь год была в декрете и не работала, права на выплату у нее не будет. Но если она работала хотя бы несколько месяцев, а потом ушла в декрет — она может подать заявление», — пояснил Фаниль Вахитов.

Пенсионеры также могут рассчитывать на эту меру поддержки, если они работают, платят НДФЛ и соответствуют остальным критериям.

Условия для получения

Для назначения выплаты семья должна соответствовать основным критериям:

  • Все члены семьи являются гражданами РФ и проживают на территории страны.
  • Среднедушевой доход семьи за 2025 год не должен превышать 1,5 прожиточных минимума (23 673 рубля).
  • Семья может иметь одну квартиру любой площади или несколько квартир, если на каждого члена семьи приходится площадь не более 24 кв. м.
  • Семья может иметь в собственности один дом любой площади, если несколько домов – то на каждого члена семьи должно приходиться не более 40 кв. м.
  • Можно иметь в собственности один автомобиль.
  • У родителей нет долгов по алиментам.
  • Родители не лишены родительских прав.

Подробно с условиями можно ознакомиться на сайте Социального фонда России.

Как рассчитывается сумма выплаты?

Размер выплаты индивидуален и зависит от суммы уплаченного вами НДФЛ за 2025 год.

Формула расчета: уплаченный НДФЛ за 2025 год минус 6% от вашего дохода за тот же год.

«Допустим, что за прошлый год вами уплачено НДФЛ (13%) в размере 78 тысяч рублей от суммы дохода 600 тысяч рублей. НДФЛ пересчитывают по ставке 6% и получается 36 тысяч рублей.
Родитель получит сумму в 42 тысячи рублей (78 тыс. — 36 тыс. = 42 тыс.)», – привел пример Фаниль Вахитов. 

Еще некоторые нюансы:

— Для получения выплаты родители не обязательно должны быть в браке.

— Право на выплату зависит от количества детей у конкретного родителя, а не в семье в целом.

— Если один из родителей не является гражданином России, на выплату может претендовать другой родитель.

— При рассмотрении заявлений будут учитываться все официальные доходы за предыдущий год —  зарплата, пенсии, стипендии, алименты, доходы от предпринимательской деятельности, от продажи имущества, а также проценты по вкладам в банках и т. д.

— Выплата предоставляется один раз в год.

Когда и как подавать заявление?

Срок подачи: с 1 июня по 1 октября 2026 года.

Способы:

  • Через портал «Госуслуги».
  • В любом МФЦ.
  • В любой клиентской службе отделения СФР по РБ.

Решение по заявлению принимается в течение 10 рабочих дней (в некоторых случаях — до 30 дней). После одобрения деньги поступят на счет в течение пяти рабочих дней.

Граждане могут обратиться за консультацией по бесплатному телефону единого контакт-центра СФР: 8-800-100-00-01.

Ранее «Башинформ» сообщал, что за новой семейной выплатой от Соцфонда уже обратились более 40 тысяч жителей республики. 

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