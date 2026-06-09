В Соцфонде Башкирии рассказали, как оформить новую выплату на детей

С 1 июня в Башкортостане начался прием заявлений на новую семейную выплату. Мера поддержки позволяет семьям с невысоким доходом вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц за прошлый год.
Право на выплату имеют работающие родители, усыновители, опекуны и попечители, которые воспитывают двоих или более детей.
«Ключевое условие — за родителя в прошлом году должен быть уплачен НДФЛ. Если мама весь год была в декрете и не работала, права на выплату у нее не будет. Но если она работала хотя бы несколько месяцев, а потом ушла в декрет — она может подать заявление», — пояснил Фаниль Вахитов.
Пенсионеры также могут рассчитывать на эту меру поддержки, если они работают, платят НДФЛ и соответствуют остальным критериям.
Для назначения выплаты семья должна соответствовать основным критериям:
Подробно с условиями можно ознакомиться на сайте Социального фонда России.
Размер выплаты индивидуален и зависит от суммы уплаченного вами НДФЛ за 2025 год.
Формула расчета: уплаченный НДФЛ за 2025 год минус 6% от вашего дохода за тот же год.
«Допустим, что за прошлый год вами уплачено НДФЛ (13%) в размере 78 тысяч рублей от суммы дохода 600 тысяч рублей. НДФЛ пересчитывают по ставке 6% и получается 36 тысяч рублей.
Родитель получит сумму в 42 тысячи рублей (78 тыс. — 36 тыс. = 42 тыс.)», – привел пример Фаниль Вахитов.
— Для получения выплаты родители не обязательно должны быть в браке.
— Право на выплату зависит от количества детей у конкретного родителя, а не в семье в целом.
— Если один из родителей не является гражданином России, на выплату может претендовать другой родитель.
— При рассмотрении заявлений будут учитываться все официальные доходы за предыдущий год — зарплата, пенсии, стипендии, алименты, доходы от предпринимательской деятельности, от продажи имущества, а также проценты по вкладам в банках и т. д.
— Выплата предоставляется один раз в год.
Срок подачи: с 1 июня по 1 октября 2026 года.
Способы:
Решение по заявлению принимается в течение 10 рабочих дней (в некоторых случаях — до 30 дней). После одобрения деньги поступят на счет в течение пяти рабочих дней.
Граждане могут обратиться за консультацией по бесплатному телефону единого контакт-центра СФР: 8-800-100-00-01.
Ранее «Башинформ» сообщал, что за новой семейной выплатой от Соцфонда уже обратились более 40 тысяч жителей республики.
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