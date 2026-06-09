В Соцфонде Башкирии рассказали, как оформить новую выплату на детей

С 1 июня в Башкортостане начался прием заявлений на новую семейную выплату. Мера поддержки позволяет семьям с невысоким доходом вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц за прошлый год.

Кто может получить выплату?

Право на выплату имеют работающие родители, усыновители, опекуны и попечители, которые воспитывают двоих или более детей.

Возраст детей: до 18 лет, либо до 23 лет, если они учатся очно.

Важное условие: за выплатой может обратиться каждый родитель в семье по отдельности, независимо друг от друга.

«Ключевое условие — за родителя в прошлом году должен быть уплачен НДФЛ. Если мама весь год была в декрете и не работала, права на выплату у нее не будет. Но если она работала хотя бы несколько месяцев, а потом ушла в декрет — она может подать заявление», — пояснил Фаниль Вахитов.

Пенсионеры также могут рассчитывать на эту меру поддержки, если они работают, платят НДФЛ и соответствуют остальным критериям.

Условия для получения

Для назначения выплаты семья должна соответствовать основным критериям:

Все члены семьи являются гражданами РФ и проживают на территории страны.

Среднедушевой доход семьи за 2025 год не должен превышать 1,5 прожиточных минимума (23 673 рубля).

Семья может иметь одну квартиру любой площади или несколько квартир, если на каждого члена семьи приходится площадь не более 24 кв. м.

Семья может иметь в собственности один дом любой площади, если несколько домов – то на каждого члена семьи должно приходиться не более 40 кв. м.

Можно иметь в собственности один автомобиль.

У родителей нет долгов по алиментам.

Родители не лишены родительских прав.

Подробно с условиями можно ознакомиться на сайте Социального фонда России.

Как рассчитывается сумма выплаты?

Размер выплаты индивидуален и зависит от суммы уплаченного вами НДФЛ за 2025 год.

Формула расчета: уплаченный НДФЛ за 2025 год минус 6% от вашего дохода за тот же год.

«Допустим, что за прошлый год вами уплачено НДФЛ (13%) в размере 78 тысяч рублей от суммы дохода 600 тысяч рублей. НДФЛ пересчитывают по ставке 6% и получается 36 тысяч рублей.

Родитель получит сумму в 42 тысячи рублей (78 тыс. — 36 тыс. = 42 тыс.)», – привел пример Фаниль Вахитов.

Еще некоторые нюансы:

— Для получения выплаты родители не обязательно должны быть в браке.

— Право на выплату зависит от количества детей у конкретного родителя, а не в семье в целом.

— Если один из родителей не является гражданином России, на выплату может претендовать другой родитель.

— При рассмотрении заявлений будут учитываться все официальные доходы за предыдущий год — зарплата, пенсии, стипендии, алименты, доходы от предпринимательской деятельности, от продажи имущества, а также проценты по вкладам в банках и т. д.

— Выплата предоставляется один раз в год.

Когда и как подавать заявление?

Срок подачи: с 1 июня по 1 октября 2026 года.

Способы:

Через портал «Госуслуги».

В любом МФЦ.

В любой клиентской службе отделения СФР по РБ.

Решение по заявлению принимается в течение 10 рабочих дней (в некоторых случаях — до 30 дней). После одобрения деньги поступят на счет в течение пяти рабочих дней.

Граждане могут обратиться за консультацией по бесплатному телефону единого контакт-центра СФР: 8-800-100-00-01.

Ранее «Башинформ» сообщал, что за новой семейной выплатой от Соцфонда уже обратились более 40 тысяч жителей республики.