Жителей Башкирии пригласили на День единого пособия

В этот день организуют дополнительное очное консультирование по вопросам назначения единого пособия в каждой клиентской службе отделения СФР по Башкирии в течение всего дня.
Родители более 264 тысяч детей получают на данный момент ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Это пособие также выплачивается женщинам, вставшим на учет в женской консультации на ранних сроках беременности.
Мера поддержки назначается по заявлению. При рассмотрении заявления обязательно проводится комплексная оценка доходов и имущества. Размер пособия составляет 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума на детей в республике.
Сотрудники СФР ответят на вопросы жителей о правилах назначения и выплаты этой меры социальной поддержки, дадут разъяснения по действующим правилам назначения пособия, проверят документы и помогут оформить заявления о назначении пособия.
«Практику проведения Дня единого пособия ввели с прошлого года, мероприятие проводится ежеквартально. Как правило, в клиентские службы отделения СФР в целом по всей республике в этот день обращаются около 500 жителей. Это случаи, когда требуется практическая помощь и подробные консультации. Также специалисты проконсультируют жителей и по вопросам назначения новой семейной выплаты, действующей с 1 июня 2026 года», — рассказал управляющий отделением СФР по Башкирии Фаниль Вахитов.
О том, какие выплаты положены родителям в Башкирии, читайте в этом материале Башинформа.
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