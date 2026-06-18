В Башкирии в развитие молочных ферм вложили 5,8 млрд рублей

В Башкирии в развитие молочного животноводства за 2018-2025 годы вложено 5,8 млрд руб., из них 4,7 млрд — из федерального бюджета. Как пояснили в минсельхозе РБ, 1,3 млрд руб. господдержки направлено на строительство и модернизацию молочно-товарных ферм. Порядка 3,7 млрд руб. составили субсидии, возмещающие затраты на производство и реализацию молока. На развитие племенного молочного животноводства направлено около 2,5 млрд руб.

Молокоперерабатывающим предприятиям возмещено 265 млн руб. затрат на переработку сырого молока, на приобретение техники, оборудования и маркировочных линий. Также предприятия отрасли активно используют механизм льготного кредитования. С 2018 года выдано льготных инвестиционных кредитов на сумму 61 млрд руб., льготных краткосрочных кредитов – порядка 35 млрд руб.

Ранее сообщали, где в регионе открылись и строятся индустриальные молочные фермы.