В Башкирии досрочное погашение ипотек выросло в 3,4 раза

В Уфе досрочное погашение ипотек на вторичную недвижимость за последние пять лет выросло в 3,4 раза при том, что жильё подорожало в 1,7 раза. В столице Башкирии один из самых «скромных» показателей роста переплаты среди миллионников, а наверху списка — Челябинск с увеличением переплаты в 5 раз. Это данные экспертов ЦИАН, положивших в основу расчёта покупку вторичной «однушки» (до 38 кв. м) с первоначальным взносом 20% на срок до 30 лет.
По результатам 2025 года объём досрочного погашения ипотеки в Башкирии составил 36,35 млрд руб. Ранее информировали, что сумма просрочки по ипотекам по итогам мая в регионе — порядка 6,6 млрд руб.
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