Коллекторы сообщили о доле просроченных ипотек в Башкирии

В Башкирии просроченная задолженность по ипотекам на вторичную недвижимость за 2025 год выросла на 164% (более чем в 2,6 раза), и с начала 2026 — ещё на 8%. Таковы данные коллекторского агентства «Долговой консультант». В деньгах это более 6,6 млрд руб. на 1 мая. Общая сумма, которую ипотечные заёмщики региона должны вернуть банкам, сейчас составляет 531,2 млрд руб. Итого доля просрочки составляет 1,24%. В конце прошлого года эта доля была — 1,17%.

Эксперты указывают несколько причин роста просрочки, и первая из их — стагнация на рынке недвижимости. Залоговые квартиры, уже изъятые и выставленные на реализацию, продаются гораздо дольше из-за снижения спроса. Также они считают, что ситуацию усугубляет вера в то, что банкротство поможет избавиться от выплат. Ранее рассказывали, что в действительности происходит при банкротстве и как выплачиваются долги по этой процедуре.