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27 Марта , 14:44

Названа средняя стоимость жилья в новостройках Уфы

Стоимость квадратного метра в новостройках Уфы в марте 2025 года достигла 159 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе компании Яндекс со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Недвижимость».

Валерий Шахов, архивное фото
Фото:Валерий Шахов, архивное фото

В среднем по российским городам-миллионникам стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья выросла в марте по сравнению с февралем 2025-го на 0,6% и составила 181 тысячу рублей. При этом в 11 из 16 мегаполисов наблюдается рост цен.

В башкирской столице медианная стоимость квадратного метра в новостройках достигла 159 тысяч рублей. За месяц она выросла на 0,6%. При этом количество доступных предложений увеличилось на 0,4%. Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке Уфы составила 7,4 млн рублей, а средняя площадь лота — 45,7 квадратных метра.

Между тем в Москве один «квадрат» в новостройке достиг в марте 403 тысяч рублей, Санкт-Петербурге — 263 тысяч, Екатеринбурге – 162 тысяч рублей, Казани — 236 тысяч, Краснодаре — 145 тысяч рублей, Перми — 156 тысяч, Нижнем Новгороде — 185 тысяч, Самаре — 128 тысяч рублей.

Как сообщал Башинформ, в прошлом году в Башкирии ввели очередной рекордный объем жилья — 3,348 млн квадратных метров. По этому показателю республика занимает второе место в Приволжье и седьмое — по стране. Жилищные условия улучшили 122 тысячи семей.

Накануне правительство республики утвердило концепцию развития малоэтажного жилищного строительства «Башкирский домик» на 2024–2030 годы. Концепция направлена на увеличение доли малоэтажного жилищного строительства, сообщал Башинформ.

Автор:Галина Бахшиева
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