Названа средняя стоимость жилья в новостройках Уфы

В среднем по российским городам-миллионникам стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья выросла в марте по сравнению с февралем 2025-го на 0,6% и составила 181 тысячу рублей. При этом в 11 из 16 мегаполисов наблюдается рост цен.

В башкирской столице медианная стоимость квадратного метра в новостройках достигла 159 тысяч рублей. За месяц она выросла на 0,6%. При этом количество доступных предложений увеличилось на 0,4%. Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке Уфы составила 7,4 млн рублей, а средняя площадь лота — 45,7 квадратных метра.

Между тем в Москве один «квадрат» в новостройке достиг в марте 403 тысяч рублей, Санкт-Петербурге — 263 тысяч, Екатеринбурге – 162 тысяч рублей, Казани — 236 тысяч, Краснодаре — 145 тысяч рублей, Перми — 156 тысяч, Нижнем Новгороде — 185 тысяч, Самаре — 128 тысяч рублей.

Как сообщал Башинформ, в прошлом году в Башкирии ввели очередной рекордный объем жилья — 3,348 млн квадратных метров. По этому показателю республика занимает второе место в Приволжье и седьмое — по стране. Жилищные условия улучшили 122 тысячи семей.

Накануне правительство республики утвердило концепцию развития малоэтажного жилищного строительства «Башкирский домик» на 2024–2030 годы. Концепция направлена на увеличение доли малоэтажного жилищного строительства, сообщал Башинформ.