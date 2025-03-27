Правительство Башкирии отчиталось перед депутатами о работе в 2024 году

«На развитие образования направлено свыше 118 млрд рублей. Это на 17% больше прошлогоднего уровня. У нас обеспечена 100% доступность дошкольного образования. Мы включились в реализацию федеральной программы по ремонту детских садов. В ее рамках в 2025-2027 годах будет отремонтировано 16 дошкольных учреждений. Активность здесь будем наращивать.

Ввели 4 школы на 1577 мест, в том числе образовательный центр «Йондоз» для детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках соответствующей федеральной программы капитально отремонтировали 6 школ. В этом году завершим работы еще по 35 школам. На эти цели привлечено из федерального бюджета почти 1,5 млрд рублей. В следующем году введем 9 зданий школ более чем на 10 тыс. ученических мест», – отметил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

Башкортостан по праву считается спортивным регионом. В прошедшем году бюджет отрасли вплотную приблизился к 10 млрд рублей.

В республике культивируется 141 вид спорта. Более 2,3 млн жителей занимаются физической культурой.

По темпам строительства спортивных сооружений и их количеству регион в числе лидеров в стране. В прошлом году в строй были введены три крупных объекта: Дворец борьбы, Центр фехтования и комплекс сооружений для гребного слалома.

В этом году планируется ввод в строй еще 5 спортивных объектов. Идут работы над проектированием спортивного комплекса с легкоатлетическим манежем и училищем олимпийского резерва, а также Центра прогресса бокса и Академии тенниса.

На развитие культуры впервые направлен рекордный объем финансирования почти в 16 млрд рублей. Это на 9,4% больше по сравнению с 2023 годом.

Андрей Назаров рассказал, что в 2024 году благоустроили 123 общественных пространства, заняв по этому показателю 7 место в России. В рамках инициированной Радием Хабировым республиканской программы «Башкирские дворики» приведено в порядок 143 двора, объединяющих 213 многоквартирных домов в 33 муниципалитетах. На эти цели направлено свыше 1 млрд рублей.

В прошлом году в Башкортостане ввели очередной рекордный объем жилья – 3 млн 348 тыс. кв. метров. По этому показателю республика занимает 2 место в Приволжье и 7 – по стране. Жилищные условия улучшили 122 тысячи семей.