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27 Марта , 11:19

Правительство Башкирии отчиталось перед депутатами о работе в 2024 году

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

27 марта депутаты Госсобрания Башкирии на своем пленарном заседании заслушали отчет о результатах работы правительства республики в 2024 году. 

Ключевым направлением стало решение задач специальной военной операции, поддержка наших бойцов и их семей.

На эти цели в прошлом году было направлено 13 млрд 400 млн рублей. В республике по инициативе Главы Башкортостана Радия Хабирова принято и действует 43 региональных меры поддержки – от санаторно-курортного лечения до льготной газификации. При этом пакет социальной поддержки постоянно расширяется. В зону специальной военной операции отправлено 146 гуманитарных конвоев. Общий вес доставленных грузов превысил 15 тыс. тонн. По поручению Радия Хабирова в республике запустили региональную кадровую программу «Герои Башкортостана» для участников СВО. 

Башкортостан отличается развитой социальной сферой. Так, объем финансирования здравоохранения за прошлый год превысил 110 млрд рублей.

В 2024 году проведен капитальный ремонт 68 объектов здравоохранения. Установлено 135 быстровозводимых модульных конструкций (111 ФАПов, 19 врачебных амбулаторий, 4 офиса врача общей практики, 1 участковая больница). В прошлом году в рамках различных профильных программ компенсационные выплаты на 280 млн рублей получили 279 медицинских работников. 

«На развитие образования направлено свыше 118 млрд рублей. Это на 17% больше прошлогоднего уровня. У нас обеспечена 100% доступность дошкольного образования. Мы включились в реализацию федеральной программы по ремонту детских садов. В ее рамках в 2025-2027 годах будет отремонтировано 16 дошкольных учреждений. Активность здесь будем наращивать.
Ввели 4 школы на 1577 мест, в том числе образовательный центр «Йондоз» для детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках соответствующей федеральной программы капитально отремонтировали 6 школ. В этом году завершим работы еще по 35 школам. На эти цели привлечено из федерального бюджета почти 1,5 млрд рублей. В следующем году введем 9 зданий школ более чем на 10 тыс. ученических мест», – отметил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров. 

Башкортостан по праву считается спортивным регионом. В прошедшем году бюджет отрасли вплотную приблизился к 10 млрд рублей.

В республике культивируется 141 вид спорта. Более 2,3 млн жителей занимаются физической культурой. 

По темпам строительства спортивных сооружений и их количеству регион в числе лидеров в стране. В прошлом году в строй были введены три крупных объекта: Дворец борьбы, Центр фехтования и комплекс сооружений для гребного слалома. 

В этом году планируется ввод в строй еще 5 спортивных объектов. Идут работы над проектированием спортивного комплекса с легкоатлетическим манежем и училищем олимпийского резерва, а также Центра прогресса бокса и Академии тенниса. 

На развитие культуры впервые направлен рекордный объем финансирования почти в 16 млрд рублей. Это на 9,4% больше по сравнению с 2023 годом.

Андрей Назаров рассказал, что в 2024 году благоустроили 123 общественных пространства, заняв по этому показателю 7 место в России. В рамках инициированной Радием Хабировым республиканской программы «Башкирские дворики» приведено в порядок 143 двора, объединяющих 213 многоквартирных домов в 33 муниципалитетах. На эти цели направлено свыше 1 млрд рублей. 

В прошлом году в Башкортостане ввели очередной рекордный объем жилья – 3 млн 348 тыс. кв. метров. По этому показателю республика занимает 2 место в Приволжье и 7 – по стране. Жилищные условия улучшили 122 тысячи семей.

«Ключевой фактор экономической активности – развитая дорожно-транспортная логистика. Мы привели в нормативное состояние 1220 км автотрасс. Ввели более 60 км автодорог. Построили и отремонтировали 26 мостов и путепроводов. На эти цели из Дорожного фонда направили порядка 34 млрд рублей. Отмечу, что в этом году объем территориального заказа доведен до максимальных исторических значений – 44 млрд рублей», – отметил премьер-министр правительства региона. 

В прошлом году рост промышленности Башкирии составил более 5%. По объему валовой продукции сельского хозяйства республика входит в первую десятку регионов страны и занимает 2-е место в Приволжье.

В прошлом году в основной капитал привлечено 783,8 млрд рублей инвестиций. В 2025 году Глава региона поставил задачу перешагнуть 800-миллиардную отметку. Инвестиционный портфель региона на начало года насчитывает 2,3 тыс. инвестиционных проектов на 1,3 трлн рублей.

В последние 6 лет в Башкирии – стабильная положительная динамика капиталовложений. По ее накопленным темпам республика – первая в Приволжье. По словам премьер-министра правительства, «это хороший задел для развития, основа предстоящих экономических свершений и гарантия безусловного исполнения всех социальных обязательств».

Автор:Азат Гиззатуллин
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