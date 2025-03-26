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26 Марта , 13:16

Утверждена концепция развития строительства «Башкирский домик»

Правительство республики утвердило концепцию развития малоэтажного жилищного строительства «Башкирский домик» на 2024–2030 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Концепция направлена на увеличение доли малоэтажного жилищного строительства, отмечается в постановлении правительства РБ. Комплексный подход к развитию малоэтажного строительства включает в себя стимулирование развития малоэтажного строительства из стройматериалов, добываемых и производимых в том числе на территории Башкирии;  формирование методологии строительства новых микрорайонов массовой малоэтажной застройки, а также проведение мероприятий по анализу современных технологий малоэтажного строительства.

Первый этап реализации приходится на 2024–2025 годы, второй этап — на 2026–2030 годы.

«Финансовое обеспечение реализации первого этапа настоящей концепции осуществляется за счет средств частных инвесторов и покупателей жилых домов, инвестиционных программ и проектного финансирования, — уточняется в документе. — Общий объем финансирования частными инвесторами первого этапа реализации Концепции составит более 1800 млн рублей».

Реализация предусмотренных концепцией мероприятий позволит увеличить долю малоэтажного строительства в общем объеме ввода жилья с 62,1% по итогам 2023 года до 75% к 2030 году, обеспечить к 2030 году ежегодный ввод в эксплуатацию объектов ИЖС в объеме не менее 3 млн квадратных метров. Кроме того, даст возможность улучшить жилищные условия не менее 20 тысяч семей, в том числе не менее 3 тысяч граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье. 

В Башкирии расширили применение программы жилстройсбережений — теперь средства можно направлять также на реконструкцию жилья, сообщал Башинформ

Автор:Галина Бахшиева
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