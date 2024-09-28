Домашнее тепло: насколько Башкирия готова к предстоящей зиме  

На этой неделе во многих районах и городах Башкирии стартовал отопительный сезон. На данный момент к отоплению подключают около тысячи многоквартирных домов и более 700 социальных объектов. Процесс подачи тепла не быстрый и занимает примерно два-три дня, подчеркнули в министерстве ЖКХ региона.

Напомним, по утвержденным нормативам подача тепла начинается, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд будет ниже +8 градусов. Однако по факту решение о начале отопительного сезона принимает муниципалитет. Выходит соответствующее постановление, и теплоснабжающие организации начинают работу.

Почти в 30 городах и районах Башкирии такое решение уже приняли. Помимо районов, батареи уже становятся теплыми в Октябрьском, Кумертау, Сибае и Межгорье. В Уфе и Стерлитамаке отопительный сезон пока не начат.

Отметим, что срок технической готовности жилья и коммунальной инфраструктуры к подаче тепла в Башкирии традиционно назначается на середину сентября. Это связано с особенностью нашего климата, где ранние заморозки могут прийти даже в начале осени. Так, в 2020 году из-за похолодания тепло в дома Уфы подали уже 17 сентября, что стало самым ранним началом отопительного сезона за последние годы.

Как сообщила на оперативном совещании правительства 23 сентября и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ирина Голованова, паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях получили 100% многоквартирных домов. В ходе подготовки к холодному сезону, стартовавшей сразу после завершения предыдущего, была проделана большая работа по ремонту, тестированию и настройке отопительных систем.

По данным, озвученным накануне на совещании с главным федеральным инспектором по РБ Алексеем Касьяновым, на подготовку жилищно-коммунального хозяйства к зиме в Башкирии потратили более 4,4 млрд рублей. В частности, отремонтировали котельные, тепловые и водопроводные сети, создали запасы топлива и источники резервного электроснабжения. Кроме того, сформировали 352 аварийно-восстановительные бригады, привели в порядок резервный жилой фонд.

«В целом вижу, что хорошо подготовились, прошу продолжать эту работу, – сказал Глава республики Радий Хабиров, выслушав доклад Ирины Головановой. – А решение, когда включать тепло, муниципалитеты всегда принимают сами в зависимости от погодных условий, консультируясь с министерством ЖКХ».

ВОПРОС ИЗНОСА

Наиболее сложная проблема подготовки к отопительному сезону связана с высокой долей износа жилого фонда и, что особенно важно, инженерных сетей. В республике насчитывается сегодня 17 тысяч километров сетей водоснабжения, 4 тысячи километров – водоотведения и 4 тысячи километров сетей теплоснабжения.

По данным министерства ЖКХ Башкирии, средний износ коммунальной инфраструктуры составляет 54%. Эта цифра во многом связана с недоремонтом сетей периода 1990-2000-х годов. Сейчас поставщики коммунальных ресурсов и региональные власти совместными усилиями решают эту проблему.

К примеру, в Уфе на модернизацию систем теплоснабжения в текущем году в рамках инвестиционных программ МУП «УИС» и ООО «БашРТС» запланированы вложения в размере 1,047 млрд рублей. Это позволит существенно обновить теплосети и снизить их аварийность.

На осенне-зимний период 2024-2025 годов во всех городах присутствия БашРТС запланирован капитальный ремонт 15 348 погонных метров теплотрасс и реконструкция магистральных сетей протяженностью 7957 погонных метров.