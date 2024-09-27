В Башкирии собрали миллион тонн сахарной свёклы

В Башкирии собрали 1 млн тонн сахарной свёклы, сообщили в минсельхозе. Корнеплоды убраны на 40% площадей — 22,8 тыс. га. Средняя урожайность составила 438 ц/га, сахаристость — 15-16%.

Сахарные заводы республики переработали более 141 тыс. тонн сырья и произвели 17 тыс. тонн сахара.

Ранее в республиканском минсельхозе прогнозировали урожай сахарной свёклы в рекордном объёме 2,4 млн тонн. Это количество сахарные заводы будут перерабатывать до апреля, тогда как обычно производство сахара заканчивается в феврале.

Хороших результатов свекловодческим хозяйствам удается достичь в том числе благодаря минеральным удобрениям, которые субсидируются бюджетом.