Новости Башкортостана и Уфы
92.41
+0.02
103.19
-0.28
71.16
-0.44
10+ °C
Ясно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Экономика
27 Сентября , 10:23

В Башкирии собрали миллион тонн сахарной свёклы

В Башкирии собрали 1 млн тонн сахарной свёклы, сообщили в минсельхозе. Корнеплоды убраны на 40% площадей — 22,8 тыс. га. Средняя урожайность составила 438 ц/га, сахаристость — 15-16%.

Сахарные заводы республики переработали более 141 тыс. тонн сырья и произвели 17 тыс. тонн сахара.

Ранее в республиканском минсельхозе прогнозировали урожай сахарной свёклы в рекордном объёме 2,4 млн тонн. Это количество сахарные заводы будут перерабатывать до апреля, тогда как обычно производство сахара заканчивается в феврале. 

Хороших результатов свекловодческим хозяйствам удается достичь в том числе благодаря минеральным удобрениям, которые субсидируются бюджетом.  

Автор:Элина Ахметова
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru