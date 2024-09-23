В Башкирии сахара произведут в 7 раз больше потребности

Минсельхоз Башкирии прогнозирует производство сахара из свеклы обильного нового урожая в 7 раз выше потребности республики. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУР сообщил и. о. вице-премьера — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, отвечая на вопрос Главы Башкирии Радия Хабирова, будет ли в регионе свой сахар.

По данным руководителя башкирского АПК, урожай корнеплодов ожидается в рекордном объёме - 2,4 млн тонн. Это так много, что сахарные заводы будут перерабатывать эту массу до апреля, тогда как обычно переработка заканчивается в январе–феврале. «Такого никогда ещё не было», — отметил глава минсельхоза.

На данный момент убрано 30% площадей с сахарной свёклой (17 тыс. га). Накопано 770 тыс. тонн корнеплодов при средней урожайности 450 ц/га (прошлый год - 354 ц/га). Сахаристость высокая — 15-16%.