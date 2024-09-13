Благодаря господдержке аграрии Башкирии увеличили урожайность свеклы

Урожайность сахарной свёклы в Башкирии составляет 434 центнера с гектара. Это более чем в полтора раза выше прошлогоднего показателя. Пока в республике свеклу выкопали на площади 8,1 тыс. га, что составляет 14% от плана. Собрано 354 тыс. т. корнеплодов, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

По словам и.о. заместителя премьер-министра правительства РБ – министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, урожай свеклы в 2024 году оценивается в объеме более 2 млн тонн. Хорошего урожая удается достичь в том числе благодаря своевременному внесению минеральных удобрений. Так, под урожай 2024 года аграрии Башкирии приобрели 204 тыс. тонн минеральных удобрений. Бюджет республики компенсирует аграриям эти затраты. Лимит субсидий в 2024 году предусмотрен в объеме 560 млн рублей, 385 млн рублей из которых уже доведены до аграриев.

Субсидии за внесение минеральных удобрений в Башкирии выплачиваются из расчета 800 рублей на гектар посевов с зерновыми культурами, 460 рублей – с масличными культурами, 1200 рублей – на гектар посевов с сахарной свеклой, картофелем и овощами.

Глава Башкирии Радий Хабиров считает поддержку сельского хозяйства одним из приоритетных направлений работы управленческой команды республики

«Наша управленческая команда нацелена на всестороннюю поддержку отрасли, – считает руководитель региона. – В этом году мы успешно провели посевную кампанию. Погодные условия летнего сезона непростые, с большим количеством осадков. Но с учётом планомерной модернизации агропрома мы рассчитываем на хороший урожай».

Развитие села – залог обеспечения продовольственной безопасности. Поэтому в соответствии с задачей, поставленной президентом страны, Башкирии предстоит на четверть увеличить производство сельскохозяйственной продукции и еще в 1,5 раза – объем ее экспорта (напомним, что сейчас республика экспортирует сельхозпродукцию в 44 страны мира).

Ранее «Башинформ» рассказывал, как в республике привлекают профессионалов: учителей, врачей, работников культуры, тренеров для работы на селе.