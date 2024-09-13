Новости Башкортостана и Уфы
91.11
-0.16
100.39
-0.35
72.93
+0.95
20+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Экономика
13 Сентября , 11:11

Благодаря господдержке аграрии Башкирии увеличили урожайность свеклы

правительство Башкирии
Фото:правительство Башкирии

Урожайность сахарной свёклы в Башкирии составляет 434 центнера с гектара. Это более чем в полтора раза выше прошлогоднего показателя. Пока в республике свеклу выкопали на площади 8,1 тыс. га, что составляет 14% от плана. Собрано 354 тыс. т. корнеплодов, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

По словам и.о. заместителя премьер-министра правительства РБ – министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, урожай свеклы в 2024 году оценивается в объеме более 2 млн тонн. Хорошего урожая удается достичь в том числе благодаря своевременному внесению минеральных удобрений. Так, под урожай 2024 года аграрии Башкирии приобрели 204 тыс. тонн минеральных удобрений. Бюджет республики компенсирует аграриям эти затраты. Лимит субсидий в 2024 году предусмотрен в объеме 560 млн рублей, 385 млн рублей из которых уже доведены до аграриев.

Субсидии за внесение минеральных удобрений в Башкирии выплачиваются из расчета 800 рублей на гектар посевов с зерновыми культурами, 460 рублей – с масличными культурами, 1200 рублей – на гектар посевов с сахарной свеклой, картофелем и овощами.

Глава Башкирии Радий Хабиров считает поддержку сельского хозяйства одним из приоритетных направлений работы управленческой команды республики

«Наша управленческая команда нацелена на всестороннюю поддержку отрасли, – считает руководитель региона. – В этом году мы успешно провели посевную кампанию. Погодные условия летнего сезона непростые, с большим количеством осадков. Но с учётом планомерной модернизации агропрома мы рассчитываем на хороший урожай».

Развитие села – залог обеспечения продовольственной безопасности. Поэтому в соответствии с задачей, поставленной президентом страны, Башкирии предстоит на четверть увеличить производство сельскохозяйственной продукции и еще в 1,5 раза – объем ее экспорта (напомним, что сейчас республика экспортирует сельхозпродукцию в 44 страны мира).

Ранее «Башинформ» рассказывал, как в республике привлекают профессионалов: учителей, врачей, работников культуры, тренеров для работы на селе.

Автор:Роман Якимчук
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru