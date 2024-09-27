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27 Сентября , 16:31

В Башкирии промпроизводство за 8 месяцев выросло на 4,8% к году

ГТИ РБ
Фото:ГТИ РБ

Индекс промышленного производства по республике в августе текущего года составил 102,4% к августу 2023-го, а за январь–август — 104,8% к январю-августу прошлого года. Показатель по стране — 102,7% и 104,5%, соответственно.

Положительная динамика за восьмимесячный период к году обеспечена в двух секторах промышленности: обрабатывающем — 108%, энергетическом — 100,6%.

Снижение объемов производства зафиксировано в сырьевом секторе и сфере водоснабжения, водоотведения, ликвидации загрязнений, сбора и утилизации отходов — на 10,7% и 2,1%, соответственно.

В обрабатывающих производствах наращивание объемов выпуска продукции с начала года отмечено в производстве пищевых продуктов (136,3% к январю-августу), электрического оборудования (123,0%), бумаги и бумажных изделий, производстве машин и оборудования (121,8%), мебели (113%), прочих транспортных средств и оборудования (112,5%), одежды (112,2%), компьютеров, электронных и оптических изделий (109,3%), напитков (108,3%), лекарств (106,4%), полиграфии (105,8%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (105,5%), кокса и нефтепродуктов (105,4%), прочих готовых изделий (105,3%), химических веществ и химических продуктов (104,2%), прочей неметаллической минеральной продукции (104,0%), металлургическом производстве (102,3%).

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов сохранилось на уровне января-августа 2023 года.

В то же время по сравнению с январем-августом 2023-го допущено снижение объемов в ремонте и монтаже машин на 30%, производстве кожи и изделий из кожи — на 27,6%, готовых металлических изделий — на 16%, обработке древесины — на 12,3%, производстве текстильных изделий — на 3,8%.

Как сообщал «Башинформ», за семь месяцев промпроизводство в республике выросло на 5%. За последние пять лет в регионе создано 50 новых производств.

Автор:Элина Ахметова
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