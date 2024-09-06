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Экономика
6 Сентября , 15:54

В этом году промышленность Башкирии показала рост на 5,1%

В Госсобрании – Курултае РБ состоялось заседание комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму.

Депутаты заслушали информацию об исполнении закона «О промышленной политике в Республике Башкортостан». С докладом выступил первый заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций республики  Тимур Герасимов. В своем выступлении он остановился на основных показателях развития промышленности.

«Индекс промышленного производства по итогам семи месяцев 2024 года составил 105,1% к аналогичному периоду 2023 года, это на 0,3 п. п. выше среднероссийского значения. Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за 7 месяцев 2024 года составил 1,6 трлн рублей. По итогам 2023 года Республика Башкортостан заняла первое место по эффективности проводимой промышленной политики рейтинга минпромторга России. Отмечу, что за последние 4 года мы не просто ежегодно входим в тройку регионов-лидеров рейтинга, но и трижды его возглавляли. Как отметил Антон Андреевич Алиханов во время своего недавнего визита – это "признак мастерства" и "республика задаёт очень высокие стандарты" для других регионов».

Тимур Герасимов подробно остановился на различных направлениях поддержки со стороны государства. Одним из эффективных инструментов, направленных на стимулирование развития промышленного производства в республике, сегодня является комплекс мероприятий по государственной поддержке предприятий. За последние 5 лет через бюджет Республики Башкортостан на поддержку промышленности было направлено более 12 млрд рублей. Благодаря действующим республиканским программам поддержки удалось удвоить за пятилетку объемы производства предприятий легкой промышленности.

Ранее сообщалось, что индекс промышленного производства Башкирии превышает среднероссийский. 

Автор:Сергей Николаев
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